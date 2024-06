Prorogate fino a venerdì le iscrizioni per la Giornata sulle orme partigiane

In considerazione del protrarsi del maltempo, che spinge molti a organizzare le attività del fine settimana in prossimità degli eventi, per essere più tranquilli sulle condizioni meteorologiche, il Comune di Dronero ha deciso di prolungare fino alle 12 di venerdì 28 giugno le iscrizioni alla Giornata sulle orme partigiane, in programma al Rifugio “Detto Dalmastro” sabato 29 giugno.