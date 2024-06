Ritorna il corso di formazione “Conoscere le amministrazioni locali” di A.I.S.P.A.

Dopo il successo della prima edizione 2023/2024, l’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.) ripropone il corso “CONOSCERE LE AMMINISTRAZIONI LOCALI”, percorso formativo rivolto a tutti coloro che sono interessati a conoscere il funzionamento di una struttura comunale, patrocinato dalla Provincia di Cuneo.

Si svolgerà nel prossimo autunno/inverno (prima lezione 11 ottobre 2024), quest’anno presso la sede di Fossano del C.F.P. Cebano-Monregalese, con il quale continua la collaborazione. Il corso prevede dodici lezioni suddivise in due fasi distinte (la prima in ottobre/novembre, la seconda in dicembre/gennaio), con docenze coperte da funzionari e consulenti esperti del settore.

Sono aperte le pre-iscrizioni compilando il form “Riserva un posto” al seguente link, dove si può trovare una breve presentazione delle materie e degli obiettivi:

https://cfpcemon.it/v/formazione/conoscere-le-amministrazioni-locali





Qui di seguito le parole della Presidente di A.I.S.P.A., Serena Gasco:

"La soddisfazione e l’entusiasmo della prima edizione, che sull’intero percorso ha visto la partecipazione di trentacinque persone tra amministratori in carica ed aspiranti, come anche privati cittadini interessati ad approfondire l’argomento, ci hanno spinto diretti nell’organizzare questa seconda edizione. È stato conservato lo scheletro dei temi e dei docenti, se non con qualche piccola variante su un paio di tematiche che, in base all’esperienza dell’anno scorso, si è ritenuto opportuno dover approfondire e/o integrare. La scelta di farlo a Fossano è stata per diverse ragioni: sicuramente, nel continuare la collaborazione con il C.F.P., lì è presente una sua sede, inoltre la posizione geografica della città, baricentrica per la provincia, è indubbiamente strategica per cercare di dare la possibilità ai cittadini delle varie zone della Granda di partecipare.

Il percorso è orientato a creare una conoscenza di base della struttura e dei meccanismi di gestione di una macchina comunale. L'obiettivo che condividiamo insieme al C.F.P. Cebano-Monregalese ed alla Provincia di Cuneo, che ha nuovamente dato il suo patrocinio e che ringraziamo, è quello di creare "consapevolezza" nei cittadini e in coloro interessati ad avere un ruolo attivo nella Comunità, acquisendo nozioni e abilità pratico-metodologiche per esercitare in modo efficace compiti amministrativi. Inoltre, si svolgeranno approfondimenti su temi specifici che si affrontano nell'ambito della gestione di un Comune.

Ci preme anche sottolineare che i docenti coinvolti sono tecnici del settore: funzionari, segretari comunali e consulenti specializzati in campo amministrativo. Tutte figure professionali che hanno accettato di continuare a far parte di questo progetto, che è nuovo nel suo genere e che speriamo e confidiamo possa essere di interesse sempre più diffuso, considerando che la materia sì, è complessa e molto variegata, ma è quella che consente ad una Comunità di continuare ad essere tale e durare nel tempo, preferibilmente in modo efficace ed efficiente con persone che con passione siano disposte a dedicare del tempo per essa".