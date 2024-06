Calcio Prima Categoria, la neopromossa San Benigno getta le basi partendo dalle riconferme

Il San Benigno riparte dalle conferme: ecco i quattro giocatori ancora in giallo-verde

Prime conferme per la neopromossa San Benigno che si appresta ad allestire la squadra per il prossimo campionato di prima categoria.

Si tratta di Nicola Martini che ha difeso saldamente la porta in questo lunghissimo campionato e del difensore Filippo Pecollo che, dopo due anni in giallo verde, è diventato un perno fisso del reparto arretrato.

Conferma anche per Mattia Viale, assist-man con il vizio del goal, e di Kevin Pistoi attaccante al primo anno nella frazione cuneese dimostratosi trascinatore in campo e nello spogliatoio.

Così il presidente Aldo Ghio: "Iniziamo la nostra campagna acquisti confermando quattro giocatori che hanno contribuito in modo sostanziale alla storica promozione. È con loro che iniziamo a porre le basi per la squadra che esordirà in prima categoria".