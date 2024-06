A Monforte d'Alba è iniziato il terzo mandato di Livio Genesio: "Ascolto e condivisione per vivere meglio"

A Monforte d'Alba, primo consiglio comunale del confermato sindaco (al terzo mandato) Livio Genesio, che ha nominato la Giunta, distribuito le deleghe ai consiglieri e tenuto un discorso di insediamento.

"Amministrare un Paese è costruire e promuovere il 'bene comune', parola molto spesso abusata, ma alla quale è necessario ridare contenuto vero. Bene comune è acqua, aria, terra, cultura, lavoro: beni individuali e collettivi, che vanno tutelati e difesi, perché siano a disposizione di tutti. La cura del locale, del territorio, delle persone e delle situazioni conosciute una ad una, delle tradizioni e della storia, è molto preziosa. Ascolteremo e collaboreremo con associazioni culturali, sociali, sportive, imprenditoriali, nella ricerca di idee e soluzioni, che siano le migliori possibili per costruire una dimensione più vivibile e un tessuto sociale più ricco, aumentando il senso di appartenenza e la coesione sociale e dando vigore a tutti i campi: l'economia, il lavoro, l'impresa, il welfare, la cultura".

Il primo cittadino ha poi proseguito: "Sono convinto che amministrare in modo giusto sia davvero garantire equità ad ogni cittadino, renderlo protagonista delle scelte e far sì che, da osservatore e fruitore di servizi, diventi protagonista della vita quotidiana. L'umiltà vince su tutto. Voglio declinare questa parola, umiltà, come nuovo modo di fare politica. Con atteggiamento di umiltà e fermezza inizio, quindi, questo nuovo impegno, insieme ai collaboratori della mia Giunta, ai Consiglieri, ai quali è affidato il compito di controllare e vigilare con senso critico e costruttivo il nostro operato".

Ecco tutte le nomine:

GIUNTA: vicesindaco CLAUDIO BOTTO – LUCA ROSSI Assessore (Lavori pubblici, Arredo urbano. Energetico. Decoro e sostenibilità).

COMMISSIONE AGRICOLTURA: DEBORA BORIO – PAOLO GIORDANO

COMMISSIONE ELETTORALE: GIULIA RINALDI – MASSIMO BIANCO – ELISA FANTINO

GIUDICI POPOLARI: STEFANO CONTERNO – GIULIA RINALDI

RAPPRESENTANTE UNIONE COMUNI LANGA BAROLO: PAOLO GIORDANO