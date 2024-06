Il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe Carubia lascia Cuneo

A quasi tre anni dall’assunzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, il Colonnello Giuseppe Carubia cederà il comando per raggiungere Torino, dove da settembre andrà a dirigere la Caserma Cernaia, Scuola Allievi Carabinieri Torino.

L'annuncio questa mattina, mercoledì 26 giugno, in occasione della festa per i 250° della fondazione della Guardia di Finanza. Il comandante provinciale della Guardia di finanza, Col. Mario Palumbo lo ha ringraziato per la preziosa collaborazione.

Agrigentino di 48 anni, era giunto in Granda da Catanzaro, dove per tre anni era stato il Comandante del Reparto Operativo Carabinieri.

Il Colonnello Carubia ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena ed è laureato in giurisprudenza. Resta dunque in Piemonte dove, tra il 2008 e il 2011, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Torino San Carlo, competente per l’area centrale del capoluogo piemontese. Prima di Catanzaro è stato impiegato presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito degli Uffici “Criminalità Organizzata” e “Cooperazione Internazionale”, e ha ricoperto gli ulteriori incarichi presso l’organizzazione territoriale di Comandante del Nucleo Operativo di Aversa (CE) e delle Compagnie di Frosinone e Paternò (CT).