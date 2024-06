A Fossano "Zona H, Horn Festival"

Il festival cornistico ZONA H che vedrà la partecipazione di un'icona del mondo cornistico, la signora Frøydis Ree Wekre, è lieto di annunciare un evento straordinario che avrà luogo venerdì 28 giugno alle ore 21 presso la suggestiva Chiesa dei Battuti Bianchi a Fossano. Questo prestigioso appuntamento musicale, sarà a cura degli otto cornisti musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Il favoloso ottetto cornistico è composto da:

Ettore Bongiovanni

Francesco Mattioli

Mattia Venturi

Paolo Valeriani

Chiara Taddei

Gabriele Amarù

Marco Panella

Marco Peciarolo

Questo evento rappresenta un'opportunità unica per il pubblico di immergersi nelle magiche sonorità di un ensemble di cornisti di fama internazionale e saprà ispirare i giovani musicisti che in queste giornate prenderanno parte alle attività formative. L'atmosfera suggestiva della Confraternita dei Battuti Bianchi sarà lo scenario perfetto per una serata di musica e emozioni indimenticabili.

Non perdete l'occasione di assistere a questo straordinario evento musicale. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la bellezza e la potenza del corno in un contesto unico e affascinante.

Informazioni sull'evento:

Data: venerdì 28 giugno

Ora: 21:00

Luogo: Chiesa dei Battuti Bianchi, Largo Camilla Bonardi - Fossano

Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione del festival ZONA H 0172/60113 o prenotate il vostro posto qua: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/zona-h-horn-festival