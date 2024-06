Alba: il primo Consiglio comunale convocato dal sindaco Gatto potrà anche essere seguito su schermi fuori dalla sala del Consiglio

Saranno allestiti anche alcuni schermi subito fuori dalla sala consiliare “Teodoro Bubbio” per permettere a tutti gli interessati di poter seguire in presenza il primo Consiglio comunale indetto dal Sindaco neoeletto Alberto Gatto venerdì 28 giugno alle ore 17.

La seduta, inoltre, come consuetudine sarà trasmessa in diretta streaming sul canale “Città di Alba” della piattaforma YouTube.

All’ordine del giorno, la convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali amministrative dell’8 e 9 giugno, le eventuali surroghe e il giuramento del Sindaco. Saranno poi eletti il Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco farà le sue comunicazioni in merito alla nomina dei componenti della Giunta comunale e veranno costituiti i Gruppi consiliari.

Infine, sarà eletta la Commissione elettorale comunale e saranno nominati i componenti della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare.