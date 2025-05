Borgo San Dalmazzo, in Consiglio si torna a parlare del recupero edilizio di via Garibaldi

Il Consiglio Comunale a Borgo San Dalmazzo torna a discutere del palazzo in ristrutturazione in via Garibaldi, argomento che ha già attirato l'attenzione dell'assemblea nei mesi scorsi.

Prima di essere approvato dalle commissioni competenti e ottenere i necessari permessi, il progetto di riqualificazione aveva infatti richiesto una variazione del regolamento edilizio, approvato dall'allora Consiglio comunale, e svariate modifiche e adeguamenti. Quanto agli aspetti cromatici delle facciate, il progetto verrà sottoposto al parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio.



Una ricostruzione su cui i gruppi consiliari di minoranza intendono far chiarezza nel corso dell'assemblea convocata in seduta straordinaria per le ore 18 di giovedì 5 giugno, con la possibilità di proseguire la discussione venerdì 6.



Sul tavolo del confronto ci sarà anche da affrontare il problema delle norme edilizie comunali.



Il consigliere Pierpaolo Varrone spiega: “E’ la seconda volta nel breve spazio di alcune settimane che torniamo a richiedere alla sindaca un confronto in Consiglio sui temi che più interessano la città. Il silenzio e l’inerzia a dare risposte trasparenti da parte della maggioranza, della sindaca Robbione e dell’assessore all’Urbanistica Rosato impongono infatti di dover fare chiarezza su dichiarazioni e norme edilizie”.



Sotto esame regole la cui formulazione lascerebbe ampio spazio interpretativo e quindi discrezionale. “E’ a nostro giudizio quanto mai necessario rivedere norme edilizie poco chiare, precisare le misure per il recupero del centro storico, regolamentare la costruzione dei nuovi fabbricati”, aggiunge Varrone, cui si uniscono i consiglieri Marco Bassino, Luisa Agricola, Luca Basteris e Luisa Giorda.



Ad arricchire i punti all'ordine del giorno ci saranno inoltre:

1 - l'approvazione verbali seduta del 1.4.2025;



2 - piano di gestione forestale delle proprietà del Comune di Borgo San Dalmazzo 2024– 2039. Approvazione tabelle integrative.



3 - ratifica deliberazione della giunta comunale n. 98 del 24.04.2025 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2025-2027: variazione ex art. 175, comma 4”.



4 - bilancio di previsione 2025-2027. variazione ex art.175, comma 2.



5 - regolamento comunale di polizia mortuaria. Modifica.



6 - accorpamento terreno al demanio stradale - Strada tetto Talun.



7 - integrazioni all’art.33 del vigente regolamento comunale di polizia urbana in relazione ai divieti di accesso ai parchi e giardini pubblici.



8 - ordine del giorno: difesa delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale – stop ai tagli del governo.



9 - mozione ai sensi art. 36 del regolamento del consiglio comunale presentata dalla consigliera comunale Manassero Katia ad oggetto: il Green Deal europeo.



10 - ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali: Varrone Pierpaolo, Basteris Luca, Giorda Luisa, Agricola Luisa, Bassino Marco, Manassero Katia ad oggetto: modifica di norme del regolamento edilizio comunale.



11 - mozione ai sensi art. 36 del regolamento del consiglio comunale presentata dai consiglieri comunali: Varrone Pierpaolo, Basteris Luca, Giorda Luisa, Agricola Luisa, Bassino Marco, Manassero Katia ad oggetto: approvazione del piano urbano del verde.



12 - mozione ex art.35,comma 4, e art. 36 regolamento del consiglio comunale presentata dai consiglieri comunali: Varrone Pierpaolo, Basteris Luca, Giorda Luisa, Agricola Luisa, Bassino Marco, Manassero Katia ad oggetto: tutela della reputazione degli amministratori comunali.



13 - ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali: Varrone Pierpaolo, Basteris Luca, Giorda Luisa, Agricola Luisa, Bassino Marco, Manassero Katia ad oggetto: attivazione misure di sostegno alle imprese per la raccolta e lo smaltimento del rifiuto da stampa (toner).



14 - interrogazioni e comunicazioni.