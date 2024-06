Giampiero Pettiti, neo sindaco alla guida di Verzuolo: "Il nostro paese è democratico, repubblicano e antifascista” [FOTO]

“Il nostro mandato continua sulla base dei nostri predecessori. Verzuolo è democratica, repubblicana, antifascista e contro tutti gli estremismi di qualsiasi matrice. L’impegno sarà di non considerare il nostro programma un dogma ma una base su cui si possa lavorare assieme in Consiglio e nelle commissioni ascoltando con attenzione la società civile, formata dalle associazioni e i singoli cittadini che vorranno aiutare in modo propositivo e costruttivo il proprio Comune, ma non di certo attraverso i social”.

Con queste parole pronunciate dal neo sindaco Giampiero Pettiti, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 giugno, si è insediato il primo Consiglio comunale di Verzuolo.

La nuova amministrazione comunale in linea di continuità con la precedente guidata per due mandati da Giancarlo Panero (che nel frattempo ha perso la corsa a sindaco di Piasco), ha mantenuto gli stessi equilibri di cinque anni fa.

Giampiero Pettiti, che dopo due mandati da vicesindaco indossa la fascia di primo cittadino, ha aperto la seduta del Consiglio comunale salutando i suoi predecessori, Pierluigi Pomero, Giulio Testa, Gianfranco Marengo e Giancarlo Panero.

Sono stati invitati anche i sindaci di Villafalletto, Comune dove Pettiti lavora da quasi 40 anni come responsabile dell’Ufficio tecnico.

Presenti anche i neo assessori regionali Mauro Calderoni e Marco Gallo assieme al luogotenente Roberto Besante, comandante della Stazione dei Carabinieri di Verzuolo.

Ha dato il benvenuto al neo sindaco Arianna Gjondrekaj, giovane vicesindaca del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Don Marco Gallo, parroco di Verzuolo, non avendo potuto presenziare di persona ha fatto pervenire un messaggio di auguri per un servizio proficuo alla comunità da parte dei consiglieri comunali, così come Giuliana Mendoza presidente della famiglia piemontese di Arroyito, città dell’Argentina gemellata con Verzuolo che ha promesso di tornare nel paese nel settembre 2025 per rinnovare il gemellaggio.

Il primo Consiglio comunale dell’era Pettiti si è poi aperto ufficialmente con l’appello da parte della segreteria comunale Donatella Mazzotta.

Dopo aver indossato la fascia tricolore Pettiti ha ricordato i principali punti del programma di ‘Verzuolo Bene Comune’.

“Chiedo ai colleghi consiglieri di porsi in maniera propositiva e proattiva rispetto alle nuove esigenze presenti e future per dare sostanza alle nuove esigenze non solo di Verzuolo ma di area vasta collaborando con la regine, la Provincia e i comuni limitrofi al di là delle differenti sensibilità politiche per raggiungere il bene della comunità verzuolese. In me troverete sempre un attento ascolto alle proposte che farete”, le parole del neo sindaco dopo il giuramento.

Sono stati riconfermati gli assessori uscenti, scelti anche in base alle preferenze elettorali, Mattia Quaglia, Simona Olivero e Laura Lovera.

Vicesindaco è stato nominato Mattia Quaglia con deleghe all’ambiente, attività produttive e rapporti territoriali.

Tornano quindi in Giunta Simona Olivero all’istruzione, politiche giovanili e manifestazioni; e Laura Lovera assessore alla cultura, politiche sociali e inclusione.

Al Bilancio, vista la mancanza di una persona specializzata nella sua squadra, il sindaco Pettiti ha scelto come assessore il commercialista Luca Franco che era già stato consigliere comunale in minoranza nel 2009/2014 con il sindaco Gianfranco Marengo e in maggioranza nella prima amministrazione di Giancarlo Panero dal 2014 al 2019. Luca Franco entra in Consiglio comunale come assessore ‘esterno’ in quanto non era candidato alle recenti elezioni amministrative, ma da anni è una figura chiave nell'associazione ‘Verzuolo Bene Comune’, distinguendosi per il suo impegno concreto nel supportare l'attività politica del gruppo. A Luca Franco è stata anche affidata la delega allo sport.

Tra le novità quella di essere un Consiglio 'giovane' essendo composto da tre consiglieri sotto i 30 anni: Luca Madala e Lorenzo Trunfio entrambi di 25 anni, e Francesca Tufano di 23 anni.

Sono state attribuite ai consiglieri le seguenti deleghe per materia: Alessandro Iodice delegato per Verzuolo Outdoor e collina; Gabriella Peruzzi per le Politiche della salute; Lorenzo Trunfio al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze; Pierluigi Scotta allo sviluppo della denominazione comunale, Francesca Tufano all’estate ragazzi, mentre il consigliere Luca Madala ha le deleghe al turismo, casa di riposo ed è stato nominato capogruppo in consiglio comunale per la maggioranza di ‘Verzuolo Bene Comune’.

Il gruppo di minoranza è formato da Valentino Inaudi, che era candidato sindaco per ‘Democrazie e partecipazione’; Marta Peirano, nominata capogruppo di minoranza, Marianna Barale e Luigi Vallome che era assente alla seduta del primo Consiglio comunale.

In qualità di capogruppo di minoranza, Marta Peirano ha affermato: “Ringrazio a nome del gruppo tutti coloro che ci hanno votato dandoci la fiducia. Confermiamo il nostro impegno nel ruolo di minoranza con determinazione e nel rispetto di quanto abbiamo espresso durante la campagna elettorale”.

Ha poi preso la parola Luca Madala come capogruppo di maggioranza: “Condividiamo e apprezziamo le parole dette da Marta Peirano in rappresentanza della minoranza e auspichiamo una collaborazione costruttiva per il bene di Verzuolo, che tutti abbiamo a cuore”.

A chiusura della seduta il sindaco Pettiti ha anticipato che il prossimo Consiglio comunale è previsto verso la fine di luglio.