MTB Downhill: il Team monregalese Tribe Hotebikes protagonista nella seconda tappa della Coppa Italia

Pista tecnica, fisica, impegnativa su tutti i fronti quella di Prali, dove lo scorso anno il team monregalese Tribe Hotebikes ha collezionato ben 3 maglie tricolore. A rendere tutto più complicato un week end all’insegna del meteo instabile che ha costretto i rider ad adeguarsi continuamente a nuove condizioni, peggiorate proprio per la finale di domenica. Notevoli i risultati delle qualifiche, valevoli per il punteggio del campionato.

Prestazioni di livello assoluto infatti per Rebecca Bruno, che fa il vuoto tra le donne con oltre 15 secondi di vantaggio sulle inseguitrici e vince tra le Allieve.

Fantastici Filippo Gilardino, che con un incredibile 4.33 centra la Top5 assoluta e vince di misura la categoria Allievi, e Thomas Bruno che, con un buonissimo 4.40, è secondo Allievi e centra la Top10 Assoluta.

La domenica di gara i rider devono vedersela con una fitta pioggia su una pista molto rovinata e segnata dai passaggi degli oltre 300 rider delle giornate precedenti. La tensione sale.

I primi a scendere sono gli Esordienti, dove Selene Pagani centra un ottimo 3° posto e Jacopo Rista e Michele Rinaldi si piazzano rispettivamente 4° e 5°. E’ il turno di Rebecca Bruno che punta alla vittoria assoluta ma qualche problema di visibilità la costringe a rallentare l’andatura ed accontentarsi di un comunque ottimo 3° posto, andando a vincere la categoria Allieve davanti alla sua compagna Margherita Borgna. Tra i ragazzi grande attesa per Thomas Bruno e Filippo Gilardino che qui lo scorso anno si sono giocati la maglia Tricolore. Filippo è in grande forma, segna un tempo incredibile e vince la categoria Allievi chiudendo con un ottimo 8° posto assoluto, seguito da Thomas che conquista un onorevole 2° posto Allievi, Piero Grillo conclude 12esimo Tra gli Junior, vittoria per Alice Sasso anche lei in forma, mentre Gabriele Paletto è 9° tra i ragazzi, completando un risultato di squadra eccezionale con ben 3 vittorie di categoria e altri 3 piazzamenti a podio:

Bruno Rebecca – 1° Allieve e 3° Assoluta Donne – Time: 5.44

Sasso Alice - 1° Junior - Time: 6.42

Gilardino Filippo – 1° Allievi e 8° Assoluto – Time: 4.48

Bruno Thomas – 2° Allievi – Time: 5.00

Borgna Margherita – 2° Allieve – Time: 6.40

Pagani Selene - 3° Esordienti - Time: 6.53

Un pensiero al nostro Giacomo Orlandi infortunatosi la mattina, cui auguriamo una pronta guarigione e mandiamo un forte abbraccio. Ti aspettiamo.

Prossimo appuntamento già questo fine settimana in Coppa di Francia a Les Arcs, per poi spostarsi alla 3° prova della Coppa Italia a Madesimo il week end successivo.