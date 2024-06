Con il nuovo mandato del sindaco Mina riparte la rassegna "Niella apre le porte all'arte"

È niellese la prima artista che 'inaugura' la ripartenza della rassegna "Niella apre le porte all'arte" con il riconfermato sindaco Gian Mario Mina.

"Per una delle prime volte espongo i miei dipinti nel paese in cui sono nata, 73 anni fa, in cui ho vissuto da bambina e dove sono tornata per restare, quando ho potuto. - spiega Giovanna Rosso, che tutti in paese chiamano semplicemente Vanna - "Già da ragazzina mi piaceva molto dipingere, ma ho lasciato da parte questa passione per fare la mamma e per gli impegni lavorativi. A 40 anni ho fatto corsi di trucco scenografico, per teatro e sfilate, da Diego Dalla Palma e Audello, ritrovando confidenza con i pennelli. Questo mi ha fatto riscoprire la vecchia passione. Ho iniziato a matita, su carta, su legno, ad olio, la tecnica che preferisco. I soggetti dei miei quadri sono vari e rappresentano "emozioni" che mi hanno colpita dandomi pace e serenità. Dipingo per me stessa, perché farlo mi fa stare bene, ed eventualmente, su richiesta. Per la mia modestia ero restia ad esporre , ma sarò felice se qualche quadro darà un attimo di serenità a chi lo guarda passando".