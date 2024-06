Il riconfermato sindaco di Lesegno Emanuele Rizzo ha prestato giuramento, ecco la sua Giunta

Ha prestato giuramento nella serata di ieri, mercoledì 26 giugno, il rieletto sindaco di Lesegno Emanuele Rizzo.

Dopo la convalida degli eletti il primo cittadino ha svelato i componenti della sua Giunta che sarà composta da

Ezio Maia, nominato vice sindaco con deleghe Polizia Locale, sicurezza strade, viabilità e gestione del personale e Andrea Dardanello assessore per il Commercio e le attività produttive.

Il sindaco ha poi distribuito incarichi specifici anche ai consiglieri:

Bonaventura Reali (sport e associazioni locali); Lucrezia Dardo (servizio scolastico e biblioteca); Tiziana Chionetti (volontariato e servizi sociali); Gianfranco Martini (manifestazioni ed eventi culturali); Antonio Avico (coltivazioni e la loro difesa); Bruno Sclavo (agricoltura e strade interpoderali); Gianluca Ferrero (ambiente e protezione civile); Giampaolo Del Buono (decoro urbano e raccolta differenziata).

Rimarranno in capo al sindaco le deleghe ai lavori pubblici, al bilancio, all'urbanistica, ai beni architettonici e alla protezione civile.

"Inizia formalmente il mio rinnovato mandato ed una nuova legislatura del Consiglio Comunale. - ha detto il sindaco Rizzo durante il consiglio di insediamento - "Tutti insieme siamo al servizio della nostra comunità e sono convinto che ognuno di noi si impegnerà al massimo per contribuire allo sviluppo ed alla crescita sociale ed economica del nostro comune.

Dall’esperienza del mio primo mandato ho imparato che le persone hanno il bisogno di confrontarsi e di sentirsi considerate dagli amministratori. Vogliono partecipare e sentirsi parte attiva della vita amministrativa del paese e noi ci impegneremo affinché tutti si sentano protagonisti attivi. L’incarico rinnovato mi riempie di orgoglio e cercherò di impegnarmi al massimo delle mie possibilità e capacità per fare quanto possibile per l’intera comunità di Lesegno. Credo che fondamentale sia il ruolo di tutti i consiglieri comunali, ognuno di voi ricopre un compito importante e serio, un compito che chiede di mettere in gioco tutte le nostre energie e si tratta di esprimere capacità di ascolto, condivisione, rispetto reciproco, confronto, critica, ma soprattutto di trovare insieme soluzioni alle tante questioni che troveremo di fronte a noi.

Veniamo da un momento storico non facile e che ancora più che in passato richiede uno sforzo comune per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Molteplici saranno gli argomenti in gioco, ambiente, cultura, lavori pubblici, decoro, scuola che richiederanno sempre più disponibilità a creare sinergie anche con altri enti per ottenere realmente il bene comune concretamente realizzabile.

Siamo stati eletti per svolgere un servizio: facciamolo nel modo migliore, per il bene dei cittadini e perché questo ci faccia crescere tutti in umanità”.

Prima di chiudere vorrei esprimere anche un invito ai nostri cittadini che già nella precedente legislatura hanno partecipato attivamente al dialogo che l’amministrazione ha voluto aprire con loro al fine di sviluppare alcuni progetti partecipati, infatti se è vero che noi ci facciamo carico della responsabilità derivante dal voto, servirà il vostro costante apporto, con suggerimenti, critiche costruttive, partecipazione alla vita comune. Servirà la disponibilità di tutti e di ciascuno per il bene di Lesegno.

Da oggi parte il tempo della costruzione di un progetto più importante, che abbia al centro la nostra comunità."