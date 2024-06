Sarà un semirimorchio del vigili del fuoco la "centrale di controllo" della Fausto Coppi

In piazza Galimberti è in corso di allestimento il villaggio che farà da cornice alla 35ª Fausto Coppi di Cuneo, in programma domenica 30 giugno. Per tutto il fine settimana, il villaggio ospiterà una serie di iniziative all’insegna del divertimento, dello sport e della sicurezza stradale.

Non solo: questo sarà il luogo dove verrà monitorata la gara. Una base logistica e tecnologica per seguire in tempo reale tutte le fasi della Granfondo, per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità, allertando i soccorsi e gli enti preposti.

Sarà il semirimorchio dei vigili del fuoco ad ospitare la "sala operativa". Si tratta, infatti, di un mezzo che può essere adibito ad ufficio e che fa parte della sezione logistica del comando di Cuneo.

Stamattina è stato portato il grande mezzo, dove nel corso della giornata verranno montate le apparecchiature necessarie.