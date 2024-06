Trasporto pubblico, aumentano le tariffe. Mondovì lascia invariate quelle della funicolare

In applicazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 13-6608 del 4 novembre 2013 (che prevedeva, tra le altre cose, l’adeguamento automatico delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno fosse autorizzato un incremento tariffario percentualmente quantificabile nel 100% dell’inflazione programmata dal Governo nell’anno precedente), lo scorso 26 gennaio l’Agenzia della mobilità piemontese ha deliberato un adeguamento medio delle tariffe regionali del 3,59% a partire dal prossimo 1° luglio. Un incremento al quale dovrà inevitabilmente adeguarsi anche il trasporto extra-urbano e urbano della Città di Mondovì, i cui aumenti dal 2020 ad oggi sono tuttavia rimasti più contenuti rispetto alla media regionale.

"Prendiamo atto della deliberazione dell’Agenzia che ci induce ad adeguare la nostra tariffazione al fine di contribuire al mantenimento dell’equilibrio tra ricavi e costi del servizio, ma ci sentiamo in dovere di intervenire in favore delle fasce più esposte - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Trasporti, Gabriele Campora. "In tal senso, anche ricorrendo ad apposite risorse comunali, le tariffe della funicolare rimarranno invariate per tutti, sia per il carnet residenti da venti corse (che sarà caricabile sulla tessera BIP sempre al costo di € 12,00), sia per il biglietto singolo valido 240 minuti (disponibile a € 3,00), sia per l’abbonamento mensile da € 25,00. Un modesto incremento, invece, per il biglietto di corsa semplice che dal 1° luglio costerà € 1,80 (invece di € 1,70), sarà utilizzabile su tutti i mezzi urbani (funicolare inclusa) ed extraurbani e avrà una validità di 60 minuti. Analoghi adeguamenti anche per l’abbonamento annuale illimitato e per l’abbonamento annuale degli studenti che passeranno rispettivamente da € 0,81 e € 0,88 al giorno a € 0,87 e € 0,95 al giorno, per un totale di € 320,00 per l’illimitato e € 285,00 per quello studentesco, dilazionabile in due diverse rate. Pur non potendo mettere in discussione gli aumenti regionali deliberati dall’Agenzia della mobilità piemontese, a loro volta figli dell’incremento generale dei costi, siamo comunque consapevoli delle difficoltà che caratterizzano il momento storico che stiamo vivendo. Per questa ragione, in vista del nuovo anno scolastico, stiamo lavorando per calmierare i prezzi e introdurre nuove agevolazioni, alcune applicabili in base ai criteri ISEE, altre pensate appositamente per le famiglie numerose".