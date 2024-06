A Valloriate il concerto dei Lou Seriol che celebra i 32 anni di attività della band

Venerdì 28 giugno i Lou Seriol si esibiscono a Volloriate dove presentano il nuovo spettacolo che fa parte del TOT AQUÓ? tour che celebra la lunga carriera della band iniziata nel 1992 sull’onda della riscoperta e valorizzazione della musica occitana.



Valloriate, un luogo caro ai Lou Seriol, che ha visto nascere negli anni passati uno dei brani più conosciuti della band “La danco dal Bulè” o meglio conosciuta come Fungo Dance. In occasione del concerto sarà allestita, presso gli impianti sportivi, un’area bar e street food dove, a partire dalle ore 20.30, sarà possibile cenare.



Il concerto è organizzato con il patrocinio del Comune di Valloriate in collaborazione di Olympique Valaouria.



Il termine TOT AQUÓ? ha molteplici significati, da “Tutto questo tempo?” a “E’ passato così tanto tempo?” o semplicemente “Tutto questo?” che apre a tantissime interpretazioni. Lou Seriol non è stato solo un progetto musicale e culturale ma si è rivelato un’incredibile esperienza umana e sociale. Un’avventura nella quale i componenti, passati e attuali, si sono trovati protagonisti e allo stesso tempo ignari autori di una storia durata oltre trent’anni, zeppa di momenti intensi e fugaci, iniziata nelle piccole feste di paese e approdata successivamente in “Occitania Grande” e in Europa.



Un’avventura musicale che i Lou Seriol raccontano nel nuovo live che ripercorrere questi ultimi trent’anni di musica, dagli albori fino ai giorni nostri. Una scaletta che vede la band reinterpretare nuovi brani e brani più antichi che danno vita ad uno show antologico che lascerà il segno.



Un viaggio che non è solamente musica ma anche luci, studiate ad hoc, e immagini. La parte video è curata dall’artista torinese di origini occitane Alessandro Quaranta che con il suo “sguardo laterale” completa e arricchisce lo spettacolo. Un vero e proprio spettacolo nello spettacolo.



I Lou Seriol nascono da un’idea dei fratelli Degioanni e dalla loro passione per la musica tradizionale. Nella primissima parte di vita il gruppo ha una formazione strettamente acustica ma dopo poco si aggiungono basso elettrico e congas che danno il via al percorso di sperimentazione che sarà il preludio al sound “Made in Lou Seriol” che si rafforzerà con gli anni spinto dalla voglia, da parte della band, di svecchiare e attualizzare il repertorio tradizionale.