L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo con Vittoria Bollano e Francesca Paolin ai Campionati Italiani Assoluti di La Spezia

Sono 42 i titoli in palio nella due giorni dei Campionati Italiani Assoluti in programma a La Spezia sabato 29 e domenica 30 giugno, sul rinnovato impianto del Centro Sportivo “Montagna”.

Una sfilata di nomi illustri tra cui i campioni europei di Roma Fabbri, Simonelli, Battocletti, Fantini, e medagliati Dosso, Sibilio, Arese, Melluzzo, Desalu: tutti alla ricerca di conferma e della migliore forma in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi.

Ci saranno Vittoria Bollano e Francesca Paolin a difendere i colori dell’Atletica Mondovì, entrambe presenti grazie all’accesso diretto avendo conseguito il minimo di partecipazione durante la stagione.

La Paolin, dal 2024 transitata sotto il “Belvedere” in seguito all’accordo con la società astigiana del Castell’Alfero e fresca dell’argento Under 23 conquistato a Lana lo scorso week end nell’eptahlon, sarà nuovamente al via nelle prove multiple.

Vittoria Bollano, dall’Atletica Alba, sarà impegnata nella 10 km di marcia su strada dove vorrà sicuramente giocarsi le proprie chance come aveva fatto quest’inverno ad Ancona, dove si era piazzata quarta ai Campionati Indoor.

Sfiorano l’accesso tramite la qualificazione tramite i ripescaggi dal “Challenge” di Brescia del 15 giugno, le ragazze della 4x100 (Alice Boasso, Francesca Bilardo, Rebecca Roà e la stessa Paolin) seconde tra le escluse nonostante il 47”77 ottenuto. Nulla da fare neanche per lo Junior Lorenzo Vera che non è riuscito ad ottenere il pass sui 100 metri.