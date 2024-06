Alba, tanto pubblico per la prima seduta del Consiglio comunale: Maurizio Marello eletto alla presidenza [FOTO]

Pubblico delle grandi occasioni quello che ha affollato gli spazi del palazzo comunale di piazza Risorgimento in occasione della seduta di insediamento del rinnovato Consiglio comunale albese.

Principale motivo di richiamo dell’appuntamento istituzionale è ovviamente quello rappresentato dalla prima uscita di fronte alla rinnovata assemblea dell’Amministrazione guidata da Alberto Gatto, che in Sala Bubbio da oggi siede sullo scranno che sino a poche settimane addietro era occupato dal portacolori del centro destra Carlo Bo.

Nel programma della seduta, trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Alba, ma anche su maxischermi installati sotto i portici del municipio, la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale, una comunicazione del sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta comunale, la costituzione dei gruppi consiliari, l’elezione dei componenti all’interno della Commissione elettorale comunale e nella Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare.

A dare inizio ai lavori Stefania Manassero, consigliera anziana più votata (esclusi gli assessori). Unico assente giustificato il consigliere Emanuele Bolla. Maurizio Marello è stato eletto alla presidenza del consiglio all'unanimità: 24 voti su 24. La minoranza ha proposto alla vicepresidenza Elisa Boschiazzo, eletta anch'essa all'unanimità.