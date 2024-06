Fossano: la Giunta Tallone bis parte col botto...e senza Tiziana Airaldi, che ambiva al ruolo di vice

Con l'esclusione di Tiziana Airaldi dalla nuova Giunta del Comune di Fossano sembra far presagire tensioni e conflitti all’interno della maggioranza.

Tiziana Airaldi, è stata eletta nel 2019 a sostegno di Tallone, con Forza Italia, a seguito della nomina a vicesindaco del compagno di lista Giacomo Pellegrino. Nel giugno 2013 ha annunciato l’addio al partito fondato da Silvio Berlusconi, approdando a Fratelli d’Italia e rappresentando la prima consigliera di riferimento del partito di Giorgia Meloni in Consiglio a Fossano.

A seguito della elezioni comunali dell’8 e 9 giugno scorso, la compagine meloniana, ricomposta e rafforzata dal segretario locale Danilo Toti, ha ottenuto un ottimo risultato, sfiorando i millecinquecento voti totali, secondo partito della coalizione vincente, alle spalle della Lega.

La Airaldi è peraltro risultata prima per Fratelli d’Italia nel numero di preferenze, con 103 voti, contro i 101 di Toti.

Da ciò la legittima aspettativa della consigliera, condivisa da molti osservatori, di aspirare a ricoprire l’incarico di Vicesindaco.

Fin qui la teoria, perché la “pratica”, rappresentata dalle scelte ufficiali di Dario Tallone, non solo non la annovera nel ruolo ragionevolmente ambìto, ma anzi la vede fuori dai giochi per quanto riguarda la Giunta.

A rappresentare Fratelli d’Italia nella Giunta Tallone bis, infatti, saranno il coordinatore Danilo Toti, con deleghe allo Sport, Manutenzione e Verde pubblico e Cinzia Cuzzilla, 70 preferenze personali, con deleghe alle Politiche sociali, Pari opportunità, Anagrafe e Stato civile.

Se dall’ufficio del Sindaco fanno sapere che non esiste nessun caso “Airaldi”, avendo Dario Tallone legittimamente fatto le proprie scelte in base agli elementi in suo possesso, non sembra invece aver digerito, Tiziana Airaldi, la propria esclusione dalla nomina a vicesindaco.

“Il Sindaco Tallone ci ha convocati nelle scorse ore – spiega Airaldi - per discutere sulla suddivisione dei ruoli e delle deleghe. Subito si è capito che avrebbe confermato l’ipotesi della delega allo Sport per Danilo Toti e però che contestualmente il ruolo da vicesindaco non era in discussione. Volendo prendere decisioni collegiali di partito e non personali, ho prima provato a capire che cosa potesse essere proposto e poi declinato con forza la possibilità di accettare alcune deleghe minori”. Deleghe che Tallone a questo punto avrebbe proposto come “contentino” rispetto all’aspettativa del ruolo di vice.

La consigliera Airaldi prosegue inoltre: “E’ inaccettabile che non si sia potuto fare un discorso di partito ed è inaccettabile sentirsi pugnalati alle spalle ancor prima di cominciare!”, riferendosi a quella che sembra percepire come una ingratitudine da parte del Sindaco e financo da parte del proprio partito.

E infine, laconica: “Come vedete la consigliatura inizia con il botto, dovuto al non rispetto delle elementari regole di coalizione. L’unica motivazione che Dario Tallone ha saputo darmi alla blindatura della carica di vicesindaco è stata la propria necessità di avere un altro leghista in Giunta. Smentendosi immediatamente: Donatella Rattalino fa infatti parte di una lista civica! Per quanto mi riguarda: rivendico la scelta di non aver accettato ruoli al ribasso, rimango attivamente e formalmente una consigliera di Fratelli d’Italia, mi prendo la libertà dal prossimo futuro di votare o meno ciò che il mio capogruppo Pelazza mi chiederà di votare e di sicuro c’è che diserterò la prima seduta di consiglio, per dare un segnale forte di protesta: ho già mandato la PEC per giustificare l’assenza! E siamo solo all’inizio!”.

A quanto pare sì: siamo solo all’inizio del secondo quinquennio a conduzione Tallone, e se il buon giorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle!