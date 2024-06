Atletica: a La Spezia tutto pronto per i Campionati Italiani Individuali Assoluti, i cuneesi in gara

Weekend tricolore a La Spezia per i Campionati Italiani Individuali Assoluti, comprese le prove multiple; 42 i titoli in palio in quella che sarà l’edizione n.114, in un percorso che dagli Europei di Roma porta alle Olimpiadi di Parigi. Tanti i piemontesi in gara, con in prima linea gli atleti che hanno vestito la maglia azzurra nella rassegna continentale.

UOMINI.

Confermata la presenza delle due medaglie piemontesi a Roma 2024: Pietro Arese (Fiamme Gialle), bronzo sui 1500 metri, e Pietro Riva (Fiamme Oro), argento nella mezza maratona. Il primo sarà in gara nella sua distanza preferita e poi doppierà il proprio impegno prendendo parte ai 5000 metri, distanza nella quale troverà tra gli avversari anche il cuneese Riva. I 5000 sono infatti la distanza più lunga in pista presente all’appuntamento tricolore, orfano dei 10.000 metri (titoli già assegnati e, in campo maschile, vinto proprio da Riva) e della corsa su strada.

Nel salto in alto orfano del campione europeo Gianmarco Tamberi, saranno in pedana Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) e Marco Fassinotti (Aeronautica) che insieme all’altro azzurro di Roma, Manuel Lando, sono i favoriti per il titolo.

Nell’asta, assente Stecchi, Simone Bertelli (Fiamme Gialle) si candida a bissare il titolo assoluto indoor conquistato a inizio stagione, magari con la possibilità di migliorarsi ancora oltre il 5,61. In gara ci sarà anche Francesco Pugno (Safatletica Piemonte), con uno stagionale di 5,11.Sui 400 metri ci sarà Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) che a Roma ha contribuito, schierato in prima frazione, a qualificare la staffetta 4x400 nella finale. Ai blocchi di partenza del giro di pista ci sarà anche Edoardo Siliquini (Battaglio CUS Torino).

Nello sprint, da seguire Stephen Awuah Baffour (Battaglio CUS Torino), classe 2003, che può puntare alla finale sia nei 100, dove si presenta con 10.36, che sui 200, dove vanta un primato personale di 20.96. In gara sui 100 metri anche Mattia jason Ndongala (Sisport), il cui stagionale è 10.66. Nel mezzofondo, oltre ai già citati Arese e Riva, Davide Rapallo (Battaglio CUS Torino) sarà al via dei 3000 siepi mentre sarà impegnato sui 1500 anche Ossama El Kabbouri (Atl. Firenze Marathon); sugli 800 metri da seguire Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino). Sui 400hs torna in gara ad un appuntamento tricolore Jose Bencosme De Leon (Fiamme Gialle), che quest’anno ha corso in 49.89; con lui in gara anche Allassane Diallo (Atl. Roata Chiusani) mentre il suo compagno di club Andy Gatto sarà ai blocchi di partenza dei 110hs. Nutrito il gruppo dei piemontesi in gara nel decathlon: in forse Riccardo Nicola (Zegna), in ripresa da un infortunio, ma sono invece confermati Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75), che vanta il miglior accredito tra gli atleti della nostra regione (7316), i suoi compagni di club Lorenzo Mellano, fresco dell’argento u23 ai tricolori di Lana, e Simone Demichelis.

Nel martello il chivassese Marco Lingua (Atl. Biotekna) è alla caccia di nuovi record; classe 1978, dopo aver conquistato il tricolore di lanci invernali è il favorito per il titolo estivo, dopo aver lanciato 72,36, poche settimane fa; sarebbe il 18mo in carriera. In pedana ci sarà anche Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) che quest’anno ha lanciato 65,56. Nel peso da seguire Mattia Mirenzi (Atl. Team Carignano) mentre nel disco Samuele Masiani (Battaglio CUS Torino).

DONNE.

In cerca di riscatto e nuovi stimoli Daisy Osakue (Fiamme Gialle); dopo il mancato accesso alla finale continentale del disco, la primatista italiana si ripresenta in gara a La Spezia rinfrancata e pronta a doppiare il proprio impegno prendendo parte anche alla gara di getto del peso. Qui troverà Sara Verteramo (Battaglio CUS Torino), detentrice del miglior accredito tra le partecipanti con 16,32.

Nel mezzofondo Elisa Palmero (Esercito) sarà al via dei 5000 metri; dopo il doppio impegno di Roma che l’ha vista protagonista nella mezza maratona e sui 10.000 metri, fa il suo esordio stagionale sulla distanza più breve. Al via dei 3000 siepi Eleonora Curtabbi (Atl. Giò 22 Rivera) e Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino), favorite per il titolo; con loro anche Sara Borello (Atl. Canavesana) e Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino).

Sui 5000 da seguire anche le piemontesi della Bracco Atletica Isabella Caposieno e Adele Roatta.

Particolare interesse riscuote la gara dei 400hs che vedrà impegnate Linda Olivieri (Fiamme Oro), reduce dal primo sub 55.00 agli Europei di Roma (54.99), Giulia Ingenito e Malina Lenuta Berinde (Sisport) con Ludovica Cavo (Atl. Serravallese). Berinde sarà poi al via anche dei 100hs.

Nello sprint, doppio impegno per Agnese Musica (Novatl. Chieri), attesa al via di 100 e 200 metri; Aurora Barbero Vignola (Sisport) sarà impegnata sui 100 mentre Gaya Bertello (Novat. Chieri) sui 200. Sui 400 da seguire Clarissa Vianelli (Novatl. Chieri) mentre sugli 800 ci sarà Martina Canazza (Bracco Atletica). Vittoria Bollano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) sarà impegnata sui 10km di marcia. Nei concorsi da seguire Francesca Maurino (Sisport) nell’alto; nel lungo Chiara Sala (Zegna) e Veronica Crida (Atl. Brescia 1950); nel martello Lucia Prinetti Anzalapaya (Assindustria Sport) e Sara Zabarino (ACSI Italia Atletica) nel giavellotto. Tre le piemontesi in gara nell’eptathlon: Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75), Francesca Paolin (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) ed Elisa Tosetto (Bracco Atletica).

Tre le staffette piemontesi iscritte: due nella 4x100 (Novatl. Chieri – Bertello/Vianelli C./Vianelli M./Musica – e Sisport – Ingenito/Abrigo/Comollo/Barbero Vignola) e una nelal 4x400 (Battaglio CUS Torino – Vitrano/Chiaberge/Don/Mouhomba).