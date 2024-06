Conto alla rovescia per La Fausto Coppi 2024, domenica alle 7 lo start in Piazza Galimberti

Il conto alla rovescia è ormai scattato: manca sempre meno all'edizione numero 35 de La Fausto Coppi.

Alle ore 7 di domenica 30 giugno avrà luogo, in piazza Galimberti a Cuneo, l'atteso start con 2300 corridori pronti a cimentarsi nei percorsi predisposti dagli organizzatori.

Tre le opzioni: la Mediofondo di 111 km, con dislivello di 2500 m, la Granfondo di 177 km (dislivello di 4125 m) ed il Fauniera Classic, novità di questa edizione 2024, con 101 km e 2180 m di dislivello.

Ben 36 le diverse nazioni rappresentate (423 gli stranieri iscritti), per un evento che, più di ogni altro, dona un respiro internazionale alla città di Cuneo ed alle sue vallate alpine.

Come di consueto piazza Galimberti ospiterà anche il traguardo: i primi arrivi sono previsti intorno alle 11,30.

IL PERCORSO DELLA GRANFONDO

177 Km per più di 4000 metri di dislivello: non sono molte le Granfondo in Italia così dure e difficili. Il percorso della Granfondo si divide da quello della Mediofondo già alle porte di Cuneo. Dopo aver percorso il viadotto Soleri si svolta verso Busca. Dopo 30 km in piano si affronta la prima salita della giornata, quella che conduce al santuario di Valmala (mt 1.380) in Valle Varaita. Appena il tempo di prendere fiato e, superata Dronero, con il passaggio sul ponte del Diavolo, è già tempo di affrontare la seconda salita di giornata. Uno strappo verso la Piatta Soprana e la Valle Grana con picchi al 13,5% per circa 9,5 km. Scesi in Valle Grana, il percorso della Granfondo si riunisce a quello della Mediofondo: le grandi difficoltà della salita regina della competizione aspettano: Il Colle Fauniera. Il percorso prosegue come descritto nella Mediofondo, per tornare a Cuneo, verso il traguardo.

IL PERCORSO DELLA MEDIOFONDO

111 Km per più di 2500 metri di dislivello. Il percorso parte da Cuneo, in piazza Galimberti e si dirige verso la Valle Grana, passando per Caraglio. Dopo 20 Km dalla partenza incomincia la salita più importante della gara, i 22,3 Km del Colle Fauniera (mt. 2.481). In cima, il paesaggio maestoso, lascia presto spazio ad una lunga discesa, che conduce a Demonte, in Valle Stura, a pochi km di distanza dalla seconda ed ultima salita del percorso, quella verso Madonna del Colletto (mt. 1.304) La successiva discesa porta in Valle Gesso a Valdieri e di qui a Borgo San Dalmazzo, per tornare a Cuneo, verso il traguardo.

IL PERCORSO FAUNIERA CLASSIC

Il percorso non competitivo Fauniera Classic è un omaggio alla strada simbolo della gara: il Colle Fauniera. Una nuova proposta per chi ama pedalare e non vuol perdersi il piacere di ammirare un paesaggio straordinario, senza dover fare i conti con il cronometro.Partendo da Cuneo, allo sbocco del Viadotto Soleri, ci si dirige a sinistra, verso Caraglio e la Valle Grana. Dopo una ventina di km dalla partenza, inizia la salita. Passando per Valgrana e Pradleves, si arriva al Santuario di Castelmagno. E poi ancora su, fino al Colle Fauniera (2.481m). Dalla cima si ammira il maestoso spettacolo delle Alpi Cozie. Da qui, incomincia una discesa tecnica, da fare con attenzione e senza fretta. A Demonte si imbocca la “via militare” fino a Borgo San Dalmazzo, poi il rientro su Cuneo, in Piazza Galimberti.

QUI LE INFO RELATIVE ALLA CHIUSURA STRADE