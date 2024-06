A Racconigi l'amministrazione presenta l'inizio dei lavori ai sottopassi ferroviari

Il Sindaco Valerio Oderda, sottolineando l'importanza di questo progetto, dichiara: "Contro ogni scetticismo e malgrado i “comitati del no” che a Racconigi sembrano non mancare mai, partiamo con i sottopassi. Questo intervento è un passo fondamentale per migliorare le infrastrutture e la sicurezza del nostro comune. Invito tutti i cittadini, in particolare modo quelli residenti nelle aree più coinvolte dal progetto, a partecipare a questo importante evento per condividere insieme il futuro della nostra città.”