A Sommariva del Bosco si riduce la TARI

Il sindaco di Sommariva del Bosco, Marco Pedussia e l'assessore Fabrizio Vanni hanno comunicato che è stato votato il Piano Finanziario TARI per l'anno 2024/2025 riguardante il comune di Sommariva del Bosco.

Le relative tariffe, che a giorni saranno recapitate a tutti i sommarivesi, avranno una riduzione rispetto al costo sostenuto nel 2023, salvo per le utenze che hanno avuto delle variazioni.

La tariffa 2024 ha beneficiato di una notevole riduzione della quota fissa e un incremento della quota variabile (spese del consorzio), ma la composizione aritmetica dei due settori, grazie all'ottimo risultato ottenuto da giugno 2023 in poi nella raccolta differenziata (71,9% in soli 6 mesi), ha consentito questa riduzione delle tariffe TARI,

Il sindaco Marco Pedussia ringrazia i cittadini sommarivesi, sia per la pazienza che hanno prestato nei mesi scorsi per adeguarsi a questo nuovo sistema di raccolta rifiuti, che per l'applicazione nel rispettare le indicazioni che hanno consentito questo notevole risultato.

Il sindaco, comunque, desidera rilevare che c’è ancora chi non rispetta le regole della raccolta differenziata e sarà cura del servizio di Polizia Municipale con i dipendenti del consorzio, cercare di colpire i trasgressori con ogni sistema consentito.