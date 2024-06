Ferrero ha premiato oltre mille dipendenti con 25, 30, 35 e 40 anni di servizio

Oltre mille dipendenti anziani, per la precisione 1.060, sono stati premiati ieri dal Gruppo Ferrero nell’auditorium della Fondazione.

Si tratta di una delle tradizioni più storiche e radicate della vita professionale dei propri dipendenti. Un’occasione per ricordare un sistema di valori profondi in cui la famiglia industriale albese crede e in cui tutto il Gruppo si riconosce. Un modo per festeggiare la fedeltà dei dipendenti Ferrero che da 25, 30, 35 e 40 anni fanno parte di una grande famiglia allargata.

Quella del 2024 è stata la 52ª edizione della Premiazione Anziani che ha visto celebrare nel mondo 230 dipendenti con 25 anni di servizio, 441 con 30 anni, 313 con 35 anni e 76 con 40 anni.

Al termine della premiazione, sono state conferite le borse di studio che la Fondazione Ferrero assegna ai figli dei dipendenti e degli Anziani pensionati.