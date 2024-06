Il Comune di Busca ha assegnato la cittadinanza onoraria 2° Reggimento Alpini

<article style="box-sizing: border-box; color: rgb(25, 25, 25); font-family: "Titillium Web"; font-size: 16px; margin-bottom: 30px !important; " class="it-page-section anchor-offset mb-30" id="descrizione">

“Con riconoscenza per quanto il 2° Reggimento Alpini ha rappresentato per la nostra comunità, a difesa dei territori in tempo di guerra e a beneficio della collettività in tempi di pace nonché a testimonianza del forte attaccamento tra la nostra gente, terra di reclutamento alpino, e il Corpo degli Alpini”.

Con questa motivazione oggi pomeriggio, in una Busca imbandierata di tricolore per il XII Raduno degli Alpini d’Oc, il sindaco, Ezio Donadio, ha conferito la Cittadinanza onoraria al 2° Reggimento Alpini di stanza a Cuneo, San Rocco Castagnaretta nelle mani del comandate colonnello Massimiliano Fassero. L’evento è stato coronato dal ritorno in città della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense cui fanno seguito, questa sera, un concerto nella chiesa della Bianca delle corali Valle Maira e Santo Stefano Roero e i balli occitani in piazza della Rossa con la compagnia dei Lou Serpent.