Una giornata di festa e comunità al Real Park per gli ospiti delle residenze per anziani delle Valli Vermenagna e Gesso

Sono davvero tante le attività che ampliano i servizi delle residenze per anziani delle Valli Vermenagna e Gesso. L’ultima, quella di martedì 25 giugno, ha visto la partecipazione di ottanta ospiti della “Don Parola” di Robilante, della “Famiglia Toselli” di Roccavione, dell’“Istituto Imberti Grandis” di Valdieri e della “Sacro Cuore” di Vernante ad un felice momento di comunità, festa e convivialità al Real Park di Entracque.

Tutto parte dal progetto “Katharà”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che attraverso una rete di associazioni, operatori, professionisti implementa nuove metodologie e tecnologie per affrontare il vissuto quotidiano delle persone anziane. Nel particolare il progetto è operativo nel territorio delle due Valli, Vermenagna e Gesso, dove cinque case di riposo, le quattro citate più la residenza di Entracque, hanno dato vita ad una ATS dopo aver partecipato al bando “Residenze di Comunità” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il progetto ha, inoltre, permesso di creare un gruppo di lavoro composto da direttori di struttura e educatori, così da immaginare attività comuni per favorire la socializzazione fra gli anziani e nuove opportunità di tempo libero.

L’iniziativa di martedì 25 giugno è una tra quelle previste nell’area della animazione. “L'importanza di questi momenti di condivisione è inestimabile, poiché offrono agli ospiti delle case di riposo una pausa dalla routine quotidiana e l'opportunità di rivivere emozioni e ricordi in compagnia.” Ci racconta Gabriele Gilardi, della coop. sociale GE.S.A.C., direttore delle residenze di Roccavione e di Robilante.

Così, nonostante la pioggia, al Real Park si sono ritrovati in tanti, con racconti, chiacchiere e scambio di vecchi ricordi. Poi, un ottimo pranzo, accompagnati dalla musica di Tarcisio.

La giornata a Entracque si è rivelata un successo sotto ogni punto di vista, confermando quanto sia fondamentale il sostegno della comunità e delle istituzioni locali per la realizzazione di eventi che arricchiscono la vita dei nostri anziani. “Il progetto Katharà” continua Gabriele, “è molto articolato e, oltre ai diversi momenti di animazione, prevede la diversificazioni di servizi rivolti sia agli ospiti delle strutture che ai cittadini anziani delle valli.”

In conclusione, la giornata di festa e musica al Real Park di Entracque è stata un chiaro esempio di come la collaborazione tra fondazioni, istituzioni e comunità possa creare momenti indimenticabili e significativi per chi spesso si sente solo. “Un ringraziamento speciale va ai volontari della Croce Rossa e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, regalando sorrisi e felicità ai nostri ospiti”

Per informazioni sui Katharà, telefonare dal lunedì al venerdì (ore 9-12) al 3396415158; per approfondimenti generali sul progetto, contattare il 3338101862 o inviare una mail all’indirizzo federica.baldo@gesacacli.it.