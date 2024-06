A Fossano "Sotto le stelle del Jazz"

La Fondazione Fossano Musica in collaborazione con la Cantina Marziano ABBONA di Dogliani, è lieta di annunciare un evento straordinario che vedrà protagonista la FFM Big Band diretta dal M° Sergio Chiricosta. Accompagnati dalla voce solista di Chiara Rosso e dallo Special Guest Flavio Boltro, trombettista di livello internazionale, i musicisti porteranno la loro arte a ridosso dei vigneti di una delle più prestigiose cantine del territorio che accoglierà il pubblico presente con una degustazione dei loro prodotti.

Flavio Boltro, uno dei più rinomati trombettisti della scena jazz internazionale, ha collaborato con artisti del calibro di Michel Petrucciani, Gino Paoli e Stefano Di Battista. Con una carriera che spazia oltre trent'anni, Boltro ha suonato nei più importanti festival jazz del mondo e ha registrato numerosi album acclamati dalla critica. La sua capacità di fondere tecnica impeccabile e profonda espressività lo rende uno degli interpreti più apprezzati del panorama musicale contemporaneo.

La serata sarà un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere magiche del jazz, un genere musicale che continua a evolversi e a incantare pubblico e critici. Come diceva il famoso Novecento, personaggio letterario nato dalla penna di Alessandro Baricco, “Quando non sai cos’è, allora è jazz!”. Questa affermazione cattura perfettamente lo spirito di un genere in continua trasformazione e riscoperta.

Fin dagli anni venti, il jazz ha messo radici profonde anche in Italia, evolvendosi e adattandosi alle influenze d’oltreoceano. Nel dopoguerra, questa "nuova musica" ha conquistato il paese, amalgamandosi ora con le suggestioni d’avanguardia, ora con impostazioni più tradizionali. Questa passione, che è rimasta intatta nei decenni, continua a essere un punto di riferimento per moltissimi appassionati e cultori del genere.

La Fondazione Fossano Musica, con questa produzione, si propone di riportare la musica jazz nell’atmosfera musicale contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza emozionante e coinvolgente. L’evento, che vedrà la partecipazione della FFM Big Band, è un tributo alla competenza e all’impegno dei musicisti che ne fanno parte, ed è destinato a diventare un appuntamento indimenticabile per tutti gli amanti del jazz.

Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario evento: lo spazio all’aperto della Cantina Marziano Abbona si trasformerà in un palcoscenico dove suoni, emozioni e dissonanze si incontreranno per dar vita a una serata unica. La FFM Big Band, insieme a Chiara Rosso e Flavio Boltro, vi aspetta per farvi vivere un viaggio musicale che celebra la bellezza e la versatilità del jazz.

Dettagli dell'evento:

Data: lunedì 1 luglio 2024

Orario: dalle 20:00

Luogo: Cantina Marziano Abbona - Dogliani

Ingresso gratuito su prenotazione: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/sotto-le-stelle-del-jazz

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitate il sito della Fondazione Fossano Musica all’indirizzo www.fondazionefossanomusica.it o contattateci al numero 0172/60113

Fondazione Fossano Musica

La Fondazione Fossano Musica si dedica alla promozione e alla diffusione della cultura musicale, offrendo concerti, eventi e opportunità di formazione a musicisti di tutte le età. Con una tradizione di eccellenza, la Fondazione continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale ita