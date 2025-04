Bra, primavera con gusto al Mercato della Terra in edizione straordinaria domenica 13 aprile e Pasquetta

Una buona notizia, in tutti i sensi. Domenica 13 aprile il Mercato della Terra torna protagonista a Bra.

Sarà un appuntamento straordinario, perché si svolgerà in anticipo rispetto alla tradizionale collocazione della terza domenica del mese che in questo caso coinciderebbe con la festa di Pasqua.

Non cambiano invece location e orari con possibilità di una spesa consapevole e sostenibile sotto i portici di corso Garibaldi, dalle ore 8 alle 17.

Un’iniziativa promossa da Slow Food Bra con il sostegno del Comune di Bra e del Mercato Campagna Amica. Come al solito parteciperanno tanti produttori che allestiranno i loro banchetti per farci gustare al meglio la stagione primaverile, anche attraverso una lezione a cura dell’azienda agricola Ardizzina che verterà sul riso, un cereale antico dalle diverse varietà, che oggi ritroviamo in tante ricette di cucina.

Le novità non finiscono qui, perché il Mercato della Terra sarà ancora presente il giorno di Pasquetta (lunedì 21 aprile), ma questa volta in piazza Giolitti.

Che cosa potete trovare? Abbondanza di ortofrutta di stagione, confetture, succhi di frutta, formaggi, carne, salumi, olio, uova fresche, latte, pane cotto al forno a legna, riso, zafferano, spezie, farine, legumi, vino, nocciole, miele, dolci sono solo un assaggio delle golose specialità.

Spiega Slow Food Bra: «Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare una spesa “slow” attraverso piccole realtà che operano con professionalità ed al tempo stesso con una forte attenzione alla sostenibilità ed alla salvaguardia delle produzioni che hanno radici nel territorio in cui operano. Il cibo qui diventa: nutrimento, storia e identità, cultura e salute, terra e futuro».