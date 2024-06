Cercasi adozione del cuore per i due mici buttati a morire in un tombino a Villaffalletto

Xena e Thor, i due micini salvati quando ormai erano allo stremo, abbandonati a morire in un tombino, sono ancora in cerca di casa. Ma stanno meglio, dice Nereide che li ha in cura dal giorno del loro ritrovamento.

La loro storia, apostrofata sui social come si conviene ad un gesto ignobile e crudele risale a circa due mesi fa. Sono stati buttati letteramente in un tombino, chiuso con il coperchio e lasciati lì a morire di freddo, stenti, nel fango.

Li ha trovati casualmente Chiara a Villaffalletto, sulla strada che porta al santuario della Madonna degli Alteni. Stava camminando con il marito quando ha sentito dei miagolii di lamento. E, poco distante nel tombino ha visto i due poveri micetti attraverso la grata che ha dovuto alzare per liberarli.

Xena sembrava ormai morta, tutta avvolta dal fango. Fortunatamente Nereide Gnecco, una grande esperienza come balia dei gattini, che nel frattempo ha soccorso anche tre gattini a Dronero, li ha accolti e aiutati a vivere. "Tor il maschietto, più robusto cercava di incoraggiare la sorellina a reagire. E’ stato molto commovente" commenta.

A breve verranno vaccinati e sono in cerca di adozione. Per loro si cerca possibilmente adozione di coppia perchè sono uno il supporto dell’altro.

Chi è veramente interessato alla loro adozione può contattare il numero 339 7611153