Fausto Coppi 2024: emozioni e spettacolo in un evento che non tradisce mai (VIDEO e FOTO)

La Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Officine Mattio non ha tradito le attese, regalando, anche in questa edizione 2024, piacevoli emozioni ai tanti appassionati di bicicletta che hanno partecipato, sostenuto i corridori o semplicemente seguito le premiazioni in una piazza Galimberti vestita a festa.

2300 gli iscritti, in rappresentanza di 36 differenti nazioni, che hanno ribadito la splendida vocazione cicloturistica del territorio cuneese.

Re della Granfondo maschile il francese Stephane Cognet mentre, tra le donne, si è imposta Roberta Bussone.

QUI TUTTE LE CLASSIFICHE UFFICIALI

Nel video le dichiarazioni di Cognet, del presidente dell'ASD Fausto Coppi Davide Lauro e della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero oltre a Giuseppe Viale, terribile ragazzo di 87 anni storico appassionato della corsa.