Tour de France, l’attesa dei tifosi e il passaggio dei corridori sulle strade di Langhe e Roero [FOTOGALLERY]

Aggiornamento delle 15.51. Pochi istanti fa l’ingresso ad Alba con la fuga del francese Fabien Grellier, scattato poco prima di frazione Altavilla ed entrato in città con 22 secondi di vantaggio sul gruppo. Nella foto sotto il suo passaggio tra piazza Ferrero e corso Einaudi.

***

Aggiornamento delle 15.37. Il corridore di casa Matteo Sobrero ha conquistato il Gran Premio della Montagna sprintando in cima alla salita (1,5 km al 6,5% di pendenza, picco all'8,3%) che precede l'ingresso a Barbaresco.

***

Il pubblico in attesa ad Alba

***

Una prima volta da ricordare quella che a minuti porterà sulle strade di Langhe e Roero le 22 squadre e i 175 corridori in gara al Tour de France 2024.

L’occasione come noto è la terza tappa della partenza italiana di questa 111ª edizione, che sabato ha preso il via da Firenze e che oggi è ripartita con quella che sarà la più lunga frazione della corsa, 231 km da Piacenza a Torino.

Nel mezzo i passaggi sulle colline della Granda, da Santo Stefano Belbo a Castagnole delle Lanze, da Neive, Barbaresco, Tre Stelle ad Alba dove il passaggio della corsa è atteso dalle 15.15 alle 15.30 circa circa. Superato il ponte albertino, la corsa proseguirà poi per Piobesi d'Alba e Corneliano sino a raggiungere quella che rappresenta una delle più impegnative salite della tappa, quella che conduce a Sommariva Perno, superata la quale proseguiranno per Ceresole d'Alba e per l’ingresso nella provincia di Torino.

In questi minuti il percorso ha già visto il passaggio della carovana pubblicitaria che precede i corridori.

Tanti gli appassionati che lungo il tracciato attendono sin da questa mattina il passaggio della corsa e dei suoi campioni, in mezzo a scritte e addobbi che per una volta non richiamano il rosa del Giro d’Italia, ma il giallo della Grande Boucle.

Tra loro spiccano i tifosi del Matteo Sobrero Fan Club, in campo per incitare il 27enne campione di Montelupo Albese, portacolori della Red Bull Bora Hansgrohe, tra gli otto italiani in gara nella competizione ciclistica più blasonata al mondo.