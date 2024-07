Giovani talenti della Valle Po brillano al Concorso Internazionale di chitarra

L’Accademia Musicale Niccolò Paganini celebra con orgoglio i recenti successi dei suoi giovanissimi strumentisti, Margherita Abello e Flavio Derenale, che hanno ottenuto rispettivamente il primo e il terzo premio al Concorso internazionale di chitarra 'Nilo Peraldo Bert'. La prestigiosa competizione, giunta alla sua ottava edizione, si è tenuta presso l'Accademia Perosi di Biella, rinomata per la sua eccellenza musicale.

I due chitarristi premiati sono parte integrante dei progetti musicali condotti dal professor Alberto Risi nella sede di Revello dell'Accademia musicale Niccolò Paganini. In questa sede, da molti anni, musicisti di spicco come Franco Prochietto, Alberto Risi, Andrea Calvo e Federico Ferrato, insieme ad altri professionisti, lavorano con dedizione per diffondere la passione per la musica attraverso l'insegnamento strumentale.

“Margherita Abello e Flavio Derenale – affermano gli insegnanti dell’Accademia musicale di Revello - hanno dimostrato un notevole impegno e talento, qualità che hanno permesso loro di distinguersi in una competizione di livello internazionale. L'Accademia Musicale Niccolò Paganini esprime i suoi più sinceri complimenti ai due giovani musicisti per i risultati ottenuti e augura loro un futuro brillante nel campo musicale.

Questi successi rappresentano non solo una vittoria personale per Margherita e Flavio, ma anche un motivo di grande orgoglio per l'Accademia e per l'intera Valle Po, dimostrando ancora una volta l'importanza e l'efficacia dell'educazione musicale nella formazione di giovani talenti”.