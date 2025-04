Bra, tanti bambini a cavallo per il battesimo della sella con i Cavalieri del Bandito

Si può avere un cavallo per amico? Sì, per capirlo è bastato andare al battesimo della sella, un evento organizzato dai Cavalieri del Bandito.

Le iniziazioni sono avvenute a Bra, in piazza Giolitti, nel corso della Fiera di Pasquetta di lunedì 21 aprile. Tanti bambini e bambine, ma anche qualche giovane, hanno avuto la possibilità di avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’equitazione, passeggiando in groppa a splendidi cavalli. Inutile dire che per i più piccoli è stata una grande emozione, come hanno riconosciuto gli istruttori.

L’intento della manifestazione è stato quello di riportare il ritmo della vita quotidiana a qualcosa di più lento, di vedere il mondo da un punto di vista più alto, quello in sella, riscoprendo le cose semplici e il tempo all’aria aperta.

La scuderia guidata da Giorgio Revelli è anche questo, la storia di un’amicizia straordinaria tra uomo, animali e natura, dove uno guarda all’altro con rispetto e lealtà, in attesa della prossima cavalcata.