Inaugurato a Bra lo spazio espositivo "Andrés Avré contemporary"

A Bra il 30 giugno con anteprima della mostra personale dell'artista Andrés Avré dal titolo Square è stato inaugurato il nuovo spazio espositivo in corso 4 novembre 58.

Il nuovo spazio è lo studio privato dell'artista che si aggiunge a quello di Monforte d'Alba.. Si trova in un complesso architettonico che nel secolo scorso costituiva la parte produttiva di una conceria, luogo di lavoro che ha segnato il profilo storico, sociale e architettonico della cittadina braidese.

Il complesso, in fase di riqualificazione da parte della CIGA di Manta, ospita lo showroom dove l'artista ha presentato davanti al vicesindaco Biagio Conterno e a un nutrito pubblico di esperti e appassionati, la sua ultima collezione di opere dal titolo Square.

L'installazione sarà ancora visitabile nei week end successivi solo su prenotazione telefonando al numero 349 4307607.

In occasione dell'evento è stata lanciata l'idea di creare un comitato per il recupero della vicina chiesa della Veneria, una delle più antiche di Bra, edificio di culto chiuso da tempo, oggi in condizioni di degrado.. Il restauro dell'edificio completerebbe la riqualificazione di un angolo della cittadina braidese abbandonato da tempo.

Le scansioni della stagione pittorica di Andrés Avré appartengono a un tempo di personali e appartate ricerche, a una dimensione dove segno e vibrazioni cromatiche stabiliscono determinate connessioni con l’immagine evocata, con una narrazione che sottolinea una concreta, dirompente energia.