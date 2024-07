La bovesana Enrica Di Ielsi presidente provinciale dei centri storici per Confesercenti

Enrica Di Ielsi, avvocato di Boves, è stata nominata presidente dei Centri Storici per Confesercenti provincia di Cuneo.

“Ringrazio il direttore generale Nadia dal Bono per questo incarico, al quale mi dedicherò con impegno - ha detto Di Ielsi subito dopo la nomina -. I centri storici cittadini, soprattutto nelle realtà della nostra provincia, rappresentano un valore inestimabile di storia e cultura. Per questo devono essere rivalutati e rivitalizzati, attraverso iniziative mirate e condivise. In un momento non facile per il commercio, l’obiettivo è quello di trasformare queste aree cittadine in un grande negozio a cielo aperto, dove si passeggia, si socializza e si fanno acquisti. La qualità del prodotto, abbinata ai consigli del commerciante e al suo benvenuto nel negozio, sono le carte vincenti del commercio di prossimità. Il commercio di prossimità - conclude Di Ielsi - è fondamentale per la sopravvivenza, soprattutto dei paesi delle nostre meravigliose vallate e anche per questi piccoli centri dobbiamo prodigarci al massimo”.

“La nostra associazione - precisa il direttore generale di Confesercenti provincia di Cuneo, Nadia dal Bono - ha fortemente voluto istituire un rappresentante di categoria che diventi il punto di riferimento per chi ogni giorno lavora nei centri storici. Ogni area cittadina ha esigenze diverse, particolarità da esaltare e criticità da risolvere ed i centri storici sono luoghi ricchi di cultura e tradizioni che anche grazie ai commercianti si tramandano alle generazioni future: un patrimonio che deve essere esaltato e trasformato in veicolo di crescita. Presto incontreremo i commercianti di queste zone per realizzare un piano strategico condiviso, nel quale rientrano anche appuntamenti e attività studiate su misura. Auguro ad Enrica Di Ielsi buon lavoro, certa che presto arriveranno ottimi risultati per il commercio e le nostre città”.