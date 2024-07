L'artista Katia Delpiano dipinge le panchine del parco giochi a Vicoforte

A Vicoforte non è mai mancato il volontariato, a partire da quello espresso nelle diverse associazioni vicesi a quello della Protezione civile. Ora anche il volontariato civico che l’Amministrazione comunale sta promuovendo con una campagna di sensibilizzazione dedicata, sta diventando importante ed operativo.

La scorsa settimana, nel parco giochi in fase di restyling presso gli impianti sportivi, sono state collocate alcune panchine colorate da Katia Delpiano, proprio nell’ambito delle iniziative proposte di volontariato civico.

"Quando mi hanno chiesto di dipingere le panchine per l’area giochi ho subito pensato di dagli un senso che andasse oltre al semplice disegno. - spiega Katia Delpiano - "E’ nata così l’idea di dare un nome ad ogni singola panchina: “La panchina dell’amore, dell’amicizia, dell’allegria e della pace”. Ora mi piace pensare che vengano utilizzate proprio per il senso per cui sono nate. Vedere due amichetti che, dopo aver litigato per chi dovesse salire prima sull’altalena, stringersi la mano sulla panchina della pace, oppure un gruppo di ragazzini ridere e scherzare su quella dell’amicizia e, perché no, magari due fidanzatini scambiarsi il primo bacio sulla panchina dell’amore. Ringrazio di cuore il Comune di Vicoforte per la fiducia nello scegliere la mia arte come abbellimento di un pezzo del territorio vicese".

L’Assessore alle politiche sociali e giovanili ed al volontariato, Barbara Nano commenta: "Voglio ringraziare Katia Delpiano che ha accettato di dedicare del tempo al volontariato civico, mettendo a disposizione anche le sue competenze artistiche per abbellire le panchine del parco giochi. È un esempio di come i cittadini possono contribuire a migliorare il proprio paese. Ricordo a tutti che il regolamento e la modulistica per aderire al Volontariato Civico sono disponibili sul sito comunale".