Priola, tutto pronto per il ritorno di "Pievetta in Fabula"

Anche quest'anno i personaggi e la magia delle fiabe tornano in Valle Tanaro con "Pievetta in Fabula".

"Per l'ottava edizione Peter Pan - spiegano dall'associazione Amici di Pievetta - torna a volare nella nostra borgata. Era dal 2019 che non lo so si vedeva da queste parti. Le favole protagoniste lungo le strade nei cortili e nelle piazze di Pievetta vi aspettano".

IL PROGRAMMA

L'evento, nato da un'idea dell'associazione Amici di Pievetta, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Priola, prenderà il via alle 10 di domenica, quando si aprirà la porta del mondo delle fiabe (lato stazione) e unico accesso possibile.

Si potrà parcheggiare sulla strada comunale che porta all'abitato - parcheggi segnalati presso cimitero comunale - località Prine- presso termotecnica Pericoli.





Una quarantina di postazioni tra laboratori e artisti che animeranno il percorso, inoltre ci saranno artigiani e artisti che vi stupiranno con le loro creazioni.

L'iniziativa è realizzata con il sostegno di Fondazione CRC, Pro loco Massimino, GS Legno, Icose sia, Informatica System. Sarà presente anche un baby più stop. In caso di maltempo l'evento si terrà presso il palazzetto sportivo.