Donne per la Granda: 15 anni per l’associazione al femminile guidata da Debora Cappellino

Un gruppo di socie di Donne per la Granda

Donne per la Granda compie 15 anni. In piena fase evolutiva, ma non ancora maggiorenne, l’associazione tutta al femminile fondata da Giovanna Tealdi ha accresciuto il suo profilo nel corso degli anni, diventando sempre più attiva.

Oggi, chi si avvicina al sodalizio trova una realtà che ha fatto dell’interazione con le altre associazioni del territorio, della promozione culturale e della solidarietà sociale i suoi punti di forza.

Dalla presidente in carica Debora Cappellino alla presidente onoraria Giovanna Tealdi, fino a tutte le socie, l’anniversario del 10 maggio è dunque l’occasione per ripercorrere la storia dell’associazione e le attività svolte, ricordando anche quelle donne che hanno fatto grande la provincia e il Piemonte.