Un’estate di letture animate per le vie di Bra

Proseguono nel mese di luglio gli appuntamenti a Bra con le letture animate itineranti nei diversi quartieri della città. Tutti i lunedì a partire dalle 17 gli operatori della biblioteca civica “Giovanni Arpino”, affiancati dagli animatori dell’associazione Teatrulla e dai Nasi Rossi dell’ associazione Arcobaleno V.I.P. (Viviamo in positivo), allieteranno i più piccoli (gli incontri sono dedicati in primis ai bambini dai 3 anni in su) con tante storie divertenti.

Gli appuntamenti con le letture itineranti si tengono in diverse aree verdi della città con una rotazione fissa: l’1 luglio “Libri diversi” presso l’area verde di piazza Fenoglio, l’8 luglio “Cibi alla riscossa” nel parco giochi del quartiere Madonna dei Fiori, il 15 luglio “La paura non fa paura” presso l’area verde di via Sobrero, lunedì 22 luglio “Storie di animali” nell’area vaerde di via Piumati, il 29 luglio si torna in piazza Fenoglio con una lettura a sorpressa a cura dei Nasi Rossi.

Inoltre l’Ass. Teatrulla e i volontari della Biblioteca civica aspettano i bambini e le loro famiglie in Piazza Roma al venerdì nei giorni 5, 12, 19 e 26 luglio alle ore 10.30 per ascoltare numerose nuove storie.

Gli appuntamenti, che rientrano nel progetto “Vitamina. Rinforzo culturale per una comunità in crescita”, finanziato con il contributo del Centro per il Libro e la Lettura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo , sono ad ingresso gratuito e non richiedono prenotazione. Durante gli incontri il pubblico potrà anche prendere in prestito i libri offerti dalla postazione mobile ed iscriversi gratuitamente ai servizi della biblioteca.