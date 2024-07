Music Marathon ritorna al Circolo ACLI Centro Sociale Don Borsotto

Appuntamento da non perdere al Centro Sociale Don Borsotto, Circolo ACLI di Roata Rossi, il 12 e 13 luglio 2024, per la tredicesima edizione di "Music Marathon", un evento musicale unico e coinvolgente che accoglierà un cast di artisti, pronti a far cantare, ballare e divertire il pubblico.

Il programma prevede, per venerdì 12 luglio, apertura spettacolare con la celebre tribute band "VASKOM", nota per le incredibili performance delle canzoni di Vasco Rossi, in una notte di pura energia rock.

A seguire, Dj Elia, giovane dj di talento riconosciuto nel territorio, che incanterà il pubblico con un travolgente dj set. Un finale di serata da non perdere.

Sabato 13 luglio ci saranno i ritmi travolgenti dei "Nuovanta" che con il loro Party 90+2000 dal vivo, trasporteranno il pubblico nel passato in una serata entusiasmante, suonando i più grandi successi degli anni '90 e 2000. Canzoni indimenticabili, luci sincronizzate, costumi di scena customizzati a LED e un’energia travolgente renderanno il concerto un’esperienza imperdibile.

Il celebre dj Provenzano, deejay, radio speaker, autore e produttore, insieme all’acclamato vocalist Danilo El Paris, trasformeranno poi la piazza in una discoteca a cielo aperto e, per aprire e chiudere in bellezza, Lorenzo Isoardi e Nicoisa, due giovanissimi dj locali, faranno ballare il pubblico con i loro dj set, garantendo performance di qualità per tutta la durata della manifestazione.

Durante le serate sarà possibile accedere all’area ristoro, dove saranno servite deliziose pizze, panini, hamburger, birra e cocktail, tutti preparati al momento.

“La Music Marathon non è solo un evento musicale – dice il presidente del Circolo ACLI, Giancarlo Isoardi - ma un'occasione per riunire diverse generazioni in una serata di puro divertimento e socialità. L’evento mira principalmente alla raccolta di fondi a favore di realtà sociali locali meritevoli, con il sostegno della Città di Cuneo, delle ACLI Provinciali, della Fondazione CRC e di numerosi sponsor commerciali”.

Un weekend memorabile all'insegna della musica, della comunità e della solidarietà