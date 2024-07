Ginnastica artistica: Cuneo pregusta i campionati italiani assoluti

Una manifestazione importante, decisiva, che fa da sfondo alle Olimpiadi di Parigi. Il 5, 6 e 7 luglio il Palazzetto dello Sport di Cuneo sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica, maschile e femminile, un attesissimo evento che vedrà sfidarsi per il titolo nazionale le migliori atlete e atleti del nostro Paese, nel concorso generale e nei singoli attrezzi.

La manifestazione, organizzata dalla Cuneoginnastica, arriva a distanza di poco più di sette mesi dal grande successo organizzativo delle Finali Nazionali Gold di ginnastica artistica femminile. Questo evento ha però una rilevanza ancora maggiore: giungendo a meno di un mese dai Giochi Olimpici che si terranno in terra francese, a Cuneo ci saranno le stelle azzurre più luminose che parteciperanno alla rassegna piemontese alla conquista del titolo nazionale, ma anche per fare le prove generali in vista del sogno a cinque cerchi.

La Cuneoginnastica, presieduta da Claudio Adinolfi e sostenuta dalle istituzioni locali e affiancata da tanti volontari, ha accolto ancora una volta con entusiasmo l’invito ad organizzare una manifestazione di tale spessore giunto dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

“Per noi della Cuneoginnastica è un grande onore ospitare una competizione di questa rilevanza - racconta Adinolfi -. Portare a Cuneo i migliori atleti e atlete d’Italia permetterà al pubblico di assistere a delle sfide di altissimo valore. Sarà un colpo d’occhio meraviglioso, anche perché ai cuneesi si aggiungeranno molte persone che giungeranno da tutta Italia. Un risultato reso possibile grazie alla Federazione e a tutte le Istituzioni locali che hanno permesso l’organizzazione di questo grande evento”.

L'evento si preannuncia particolarmente entusiasmante e dinamico e saprà coinvolgere tutto il pubblico che riempirà le tribune del Palazzetto dello sport. Inoltre, per coinvolgere appieno la cittadinanza, la società organizzatrice lascerà l’accesso gratuito al settore rosso a tutti i bambini iscritti e partecipanti all’Estate Ragazzi di Cuneo che si presenteranno alla manifestazione indossando la t-shirt ufficiale dell'Estate Ragazzi.

LE GARE FEMMINILI

Attese nella provincia Granda sono le atlete della Nazionale come Giorgia Villa, Alice D’Amato, Martina Maggio, Manila Esposito, Angela Andreoli ed Elisa Iorio, tutte nella rosa della squadra olimpica femminile, che daranno il loro meglio per conquistare un biglietto per Parigi.

Purtroppo, a causa di un problema muscolare non sarà invece presente a Cuneo – e di conseguenza neanche ai Giochi Olimpici - l’amatissima e attesissima campionessa Vanessa Ferrari, argento olimpico a Tokyo2021 nel corpo libero, che ha affidato il suo grande rammarico ai social: “Durante il test in vista degli assoluti della prossima settimana, nello stacco di un salto, il mio polpaccio ha ceduto. Mancando un mese alle Olimpiadi, non ci sono le tempistiche per recuperare una lesione muscolare. Nonostante sia da Dicembre che sto combattendo con vari malesseri, a livello tecnico stavo molto bene. Purtroppo però il finisco non ha retto. Ho intrapreso questo percorso con la voglia di lottare fino in fondo ma anche con la consapevolezza che ci potesse essere questo tipo di esito, fa parte del “gioco”. Però anche se nella mia carriera ho avuto molti infortuni non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall’obiettivo finale”.

Un profondo dispiacere per tutti, per gli appassionati di questa disciplina e per tutto il mondo sportivo che ha fatto sentire la propria vicinanza alla stella azzurra con tanti messaggi e commenti sui social nelle scorse ore. Ma tornando alla rassegna tricolore, l’adrenalina e l’emozione sono ormai palpabili.

Gli Assoluti arrivano a distanza di due mesi dagli Europei femminili di Rimini svoltisi ad inizio maggio, dove la squadra azzurra si è tolta grandissime soddisfazioni. A partire dalla gara a squadre, dove l’Italia si è laureata campionessa continentale grazie alle prestazioni di Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Angela Andreoli (più il supporto di Asia D’Amato in campo gara, out per infortunio), che hanno ottenuto un punteggio di 164,162, lasciandosi alle spalle nazioni di grande blasone come Regno Unito e Francia. E anche a livello individuale il tricolore è sventolato sul gradino più alto del podio: merito di Manila Esposito nel concorso individuale, capace di lasciarsi tutte le avversarie alle spalle e conquistare la medaglia d’oro con 55,432 punti, davanti alla connazionale Alice D’Amato (54,831 punti). Manila Esposito, originaria di Torre Annunziata, ha chiuso la rassegna riminese con un totale di quattro medaglie d’oro: perché oltre alla vittoria della gara a squadre e quella del concorso generale, ha sbaragliato la concorrenza anche nella trave (14,400) e nel corpo libero (13,833). Oro e festa grande anche per la genovese Alice D’Amato nelle parallele asimmetriche, prima con 14,600 punti.

LE GARE MASCHILI

In campo maschile c’è grande attesa per il sardo Nicola Bartolini - campione del mondo al corpo libero ai Mondiali del 2021 di Kitakyushu e vicecampione europeo nel 2022 a Monaco di Baviera - che sarà in pedana con i compagni di nazionale Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati e Marco Lodadio che, negli ultimi anni, hanno fatto sognare i tanti appassionati e appassionate di questa disciplina e che, a Rimini, hanno ottenuto la medaglia di bronzo a squadre.

IL TEATRO DEGLI ASSOLUTI

Il teatro dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica è il Palazzetto dello Sport di Cuneo, impianto di oltre 4mila posti ubicato a San Rocco Castagnaretta. Un luogo speciale per tutto lo sport locale e nazionale, già teatro negli ultimi anni di numerose manifestazioni di ginnastica, sia artistica che ritmica, grazie ai lavori strutturali voluti dalle Istituzioni locali.

SOLIDARIETA’

A inizio giugno, al Palazzetto dello Sport si è svolta la festa per i 50 anni di Cuneoginnastica. Un momento celebrato con il saggio “50 Special” e una raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di Pediatria del Santa Croce e Carle di Cuneo. La sottoscrizione è attiva fino al 7 luglio e l’obiettivo è di allestire tre posti letto con monitoraggio a distanza dei pazienti fragili. Info su www.cuneoginnastica.it

LA BIGLIETTERIA

Per info, biglietti e orari: cuneoginnastica.it

Biglietto intero settore rosso non numerato: 15 euro + 3 prevendita

Biglietto ridotto settore rosso non numerato (dai 10 fino a 14 anni e tesserati FGI): 10 euro + 3 prevendita

Biglietto intero settore verde numerato: 20 euro + 3 prevendita

Biglietto ridotto settore verde numerato (dai 10 fino ai 14 anni e tesserati FGI): 15 euro + 3 prevenditaI bambini avranno l’accesso gratuito fino ai 9 anni, accompagnati da un genitore pagante.

Nella giornata di sabato, inoltre, i bambini dell’Estate Ragazzi di Cuneo avranno accesso gratuito al settore rosso.

AI TESSERATI che acquisteranno i biglietti con la formula del RIDOTTO comunichiamo che all’ingresso del palazzetto sarà controllata la validità della tessera societaria e verrà richiesto di esibire un documento d’identità.Il biglietto RIDOTTO è nominale e non può essere ceduto in alcun modo a terzi.

DIRETTA TV

Da sabato, le gare degli Assoluti saranno trasmesse su discovery+, la piattaforma dove potrete vedere tutti i Giochi Olimpici di Parigi 2024 (disponibile anche su TimVision e Amazon video channels). Le gare di domenica, inoltre, andranno in onda anche su Eurosport 2, canale disponibile su Sky e DAZN

DATE E ORARI

VENERDI’ 5 LUGLIO 2024 (apertura cancelli ore 16,00)

Campionati assoluti GAF gara 1

Ore 18:25 Cerimonia d’apertura

Ore 18:30 Inizio gara con termine previsto alle ore 20:15

SABATO 6 LUGLIO 2024 (apertura cancelli ore 14,00)

Campionati assoluti GAM concorso All-Around

Ore 16:40 Cerimonia d’apertura

Ore 16:45 Inizio gara con termine previsto alle ore 19:15

DOMENICA 7 LUGLIO 2024 (apertura cancelli ore 08,30)

Finali di specialità GAM

Ore 13:45 – 14:40 Riscaldamento libero generale e agli attrezzi

Ore 14:40 – 15:20 Corpo Libero e Cavallo con Maniglie

Ore 15:20 – 16:00 Anelli e Volteggio

Ore 16:00 – 16:40 Parallele Pari e Sbarra Campionati Assoluti GAF gara 2

Ore 16:50 Inizio riscaldamento

Ore 18:00 Inizio gara

Ore 20:00 Termine gara e premiazioni concorso generale e di specialità