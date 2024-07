A Cravanzana una due giorni di cultura e condivisione con "na viá tuc ensem"

Tutto è pronto a Cravanzana per l’annuale appuntamento "na viá tuc ensem" durante il quale l’Associazione Studi Cravanzana presenta il consuntivo di un anno di lavoro, di studio, di collaborazione con le istituzione locali ed i progetti per il futuro.

L’apertura della manifestazione è fissata sabato 20 luglio alle ore 21, con la prima di uno spettacolo teatrale che, con leggerezza, porterà in scena due storie vere che si intrecciano a raccontare e confrontare la Langa di un tempo e la Langa di oggi. Una racconterà le avventure di un cravanzanese emigrato, negli anni ’50, a Torino e che si trovò ad affrontare il razzismo dei cittadini; la seconda storia, attualissima, rappresenterà le difficoltà e gli equivoci che si generano quando si incontrano, sui sentieri di Langa, turisti che parlano solamente inglese.



I testi della commedia che si intitola “Ën piása: 2 sgiaflun e n’oca” sono di Walter Gabutti con la regia di Rita Meschiati. Luogo dell’appuntamento per questo evento è il cortile di Pietŕáss. Nel dopo teatro, come consuetudine, pubblico ed attori si incontreranno per ricordare e narrare altre storie. Nei giorni successivi e fino a ferragosto lo spettacolo si metterà in cammino per intrattenere le genti di numerosi paesi della Langa.

I festeggiamenti proseguiranno domenica 21 luglio. Per la serie “Altre culture” alle 16.00, lungo il viale alberato la Langa incontrerà l’Occitania. Il gruppo LA MEIRO sarà gradito ospite con le sue musiche e i suoi balli coinvolgenti. I festeggiamenti si concluderanno alle 18.00 con un ricco apericena di arrivederci presso il BAR CONFORT 2 (per il quale è necessaria la prenotazione entro venerdì 19 luglio p.v. rivolgendosi al numero 333 7457885).