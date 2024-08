Sagre, mostre e fiere: ecco come trascorrere la domenica in Granda

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere la domenica nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/.









VERNANTE

MIRABILIA ON THE ROAD

Mirabilia "on the road" arriva a Vernante: da giovedì 8 a domenica 11, con il Circo Madera.

Il bellissimo comune dell’Alta Val Vermenagna, incastonato tra le montagne e la natura incontaminata è divenuto celebre per i numerosi murales, sagome, statue, che fanno capolino dai muri, ma anche dalle porte, dalle finestre, raffiguranti la storia raccontata da Collodi del celeberrimo bambino-burattino Pinocchio. Ricco il cartellone di spettacoli in programma che si può consultare su https://www.festivalmirabilia.it/

La tappa On the Road di Mirabilia a Vernante, è sostenuta dal Comune e sviluppata in partnership con la Associazione Vernantese Prismadanza, in collaborazione con la ProLoco e i Massari dell’Assunta. Chiusura di Mirabilia On the Road con l’ultima tappa a Busca, dal 22 al 25 agosto con spettacoli nei bellissimi spazi del centro storico.





***

CUNEO

INCANTI IN CITTÀ

Domenica 11 agosto alle 17.30 ai Giardini Invernizio “I quattro musicanti di Brema” spettacolo di teatro per ragazzi della Compagnia Nata Teatro di Arezzo. Ingresso 4 euro gratuito per bimbi sotto i 3 anni. Info 0171/699971 oppure biglietteriaelarancio.com





CUNEO

MONTAGNE SENZA FRONTIERE

A Palazzo Samone mostra “Montagne senza frontiere. Dipinti dalla collezione Plassier di La Salle e dalla collezione Ferrero di Cuneo”, la mostra d’arte realizzata nell’ambito di “Cuneo città alpina 2024”, a cura di Sandra Barberi e Alessandro Abrate. La mostra sarà aperta al pubblico, gratuitamente fino all’8 settembre 2024, dal venerdì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30.





***

ALBA

ALBA SOTTERRANEA. IL PASSATO È SOTTO AI TUOI PIEDI!

Alba Sotterranea è un tour guidato da un archeologo per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il museo civico F. Eusebio. Per il mese di agosto sono molte le possibilità di visita, grazie alle numerose date straordinarie, con turni al mattino e al pomeriggio: tutte le domeniche del mese, sabato 10 e domenica 11 per la Festa patronale di San Lorenzo, da giovedì 15 a domenica 18 per Ferragosto. Prenotazioni obbligatorie in anticipo (numero minimo e massimo di partecipanti). Link per visualizzare tutte le date programmate in ordine cronologico: http://ambientecultura.it/events/categories/alba-sotterranea/

ALBA

NELL’OLIMPO

Dal 16 luglio al 25 agosto Cortile della Maddalena Alba

“Nell’Olimpo! Storie di campioni di un territorio” è un racconto itinerante, a cielo aperto, che è partito dalla prima tappa a Cuneo approda ora ad Alba, nel periodo in cui si disputano i XXXIII Giochi Olimpici Estivi di Parigi, e infine si sposterà a Mondovì. Il percorso espositivo permette ai visitatori di avvicinarsi ai campioni, ripercorrendone le imprese e le vittorie: narrazioni, informazioni, fotografie dei momenti più emozionanti e un approfondimento sulle storie di vita, raccontate attraverso le loro stesse parole. Inquadrando i QR code, disseminati lungo i pannelli, gli spettatori possono scoprire racconti inediti ed esclusivi grazie alle video interviste agli atleti. Info su: https://fondazionecrc.it/mostre/nellolimpo-storie-di-campioni-di-un-territorio









BUSCA

CAVE DI ALABASTRO

Domenica 11 agosto escursione alle cave di alabastro con accompagnatore naturalistico. Ritrovo al parco – Museo dell’Ingenio alle 9.30 o 15. Info al ecomuseobusca@gmail.com





***

BORGO SAN DALMAZZO – SANT’ANTONIO DI ARADOLO

FESTA DI SAN LORENZO

Domenica 11 agosto alle ore 16 messa e processione. Lunedì 12 ore 12.30 grande raviolata.





***

CARTIGNANO

FESTA SAN LORENZO

A Cartignano, in Valle Maira, da giovedì 8 a martedì 13 agosto, ci sarà la tradizionale Festa di San Lorenzo.

Domenica 11 agosto Fiera di San Lorenzo, esposizione di prodotti tipici, artigianato, hobbistica e MerCarti per bambini/e ragazzi/. Durante tutta la giornata sarà presente la Banda Musicale di Costigliole Saluzzo e nel pomeriggio Prezzemolo con i giochi di una volta. Ore 21.30 concerto con il gruppo Le Madamè.





***

CARAGLIO

FESTA SAN LORENZO

Organizzata dalla Pro loco di San Lorenzo di Caraglio giovedì 8 agosto è stata inaugurata la tradizionale manifestazione NonSoloBirra a San Lorenzo di Caraglio, quest'anno alla 24° edizione, in concomitanza ai festeggiamenti del santo patrono che continuerà fino a lunedì 12 agosto con numerose proposte.

Domenica 11 agosto, santa messa alle ore 11 e nel pomeriggio si disputeranno le finali dei tornei di calcio a 5 e beach volley, iniziati lunedì 29 luglio, che hanno visto la partecipazione di numerosi giocatori supportati da altrettanti tifosi."Tutti a tavola con il Bollito" a cena (posti limitati) e a seguire il gruppo “80 voglia di 90 2000”, che proporranno un viaggio musicale indietro nel tempo.

Lunedì 12 agosto ci sarà la gran Polentata con la ricetta tradizionale sanlorenzese e a seguire l'Orchestra Luca Bergamini. Per prenotare le cene direttamente online sito https://www.prenota-facile.it/eventi/nonsolobirra-san-lorenzo/

Per informazioni 3669231100

***

CASTELLINALDO



BARB-IS



Domenica 11 agosto dalle ore 18 alle ore 23 in piazza castello a Castellinaldo d’Alba si terrà Barb-Is “Il Castellinaldo incontra il Roccaverano Dop” Info: https://eventi.vinaiolidelcastellinaldo.com/barb-is





***

CASTELMAGNO

SENTIERO DI SAN MAGNO

Domenica 11 agosto ore 11 celebrazione al colletto per Sant’Ambrogio e alle 17 concerto spirituale presso santuario.





***

CHERASCO

CHERASCO WALKING TOURS

Domenica 11 agosto, “Numismatica d’agosto” unisce il fascino delle monete rare appartenute all’erudito Giovanni Battista Adriani, alloggiate a palazzo Gotti di Salerano, il polo museale cittadino, con la visita alla chiesa di Sant’Agostino, capolavoro del Barocco piemontese. Due edifici diversi, uniti dall’opera del pittore Sebastiano Taricco, autore sia degli affreschi del piano nobile del Museo civico, che del portale in legno dell’edificio sacro, intarsiato dall’ebanista Giuseppe Ramojno, e dei dipinti della cupola. Info:turistico@comune.cherasco.cn.it

www.turismoeventicherasco.it

***

CHIUSA PESIO

FIERA DEL VINTAGE

Domenica 11 agosto Primavera storica, la ciclostorica aperta a tutti, con partenza da Piazza Tre Medaglie d'Oro (per informazioni 3402361561 o vpbike@libero.it), e Fiera del Vintage per le vie del paese





CHIUSA PESIO

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA "BASTONI DA PASSEGGIO, UTILITA' E PRESTIGIO"

In programma un calendario di visite guidate alla mostra temporanea "Bastoni da passeggio, utilità e prestigio" con il curatore Prof. Silvio Matteo Borsarelli presso il Complesso Museale "Cav. G. Avena". L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 29 settembre. Orari: domenica 11 agosto (15.00-18.00) e domenica 25 agosto (10.00-12.00).





CHIUSA PESIO

FESTA DELL'ASSUNTA A SANTA MARIA ROCCA

Domenica 11 agosto Festa dell'Assunta in Frazione Santa Maria Rocca:

ore 10.30 Santa Messa, a seguire concerto della Banda musicale "G. Vallauri" con inaugurazione di una nuova panchina gigante.

***

CRISSOLO

MANGIA E CAMMINA

Domenica 11 agosto passeggiata con partenza alle ore 11 dal ristorante “La Spiaggia”, tappa intermedia e arrivo al bar della seggiovia.





***

DEMONTE

SAN ROCCO A CORNALETTO

Domenica 11 agosto è prevista alle 14.30 Gara a Petanque a coppie sorteggiate. Alle 15 Tango Argentino con Oscar e Cecilia e alle 20 ancora una grande cena. La serata sarà allietata dall’orchestra di Pietro Galassi, una delle più prestigiose orchestre di musica da ballo a livello nazionale.

Lunedì 12 agosto ore 11 Santa Messa presso la cappella di San Rocco.

La C.A.F.A. Cornaletto è lieta di invitarvi a questa manifestazione che vuole mantenere viva la tradizione di una storica festa di paese in una piccola frazione immersa nel verde della Valle Stura.

Per info e prenotazioni 338/8418150 – 335/5684969.





***

DOGLIANI

FESTA SAN LORENZO

Domenica 11 agosto funzioni religiose ore 11 e 17. Serata con cocktail party e grigliate, fritto misto di pesce a cura della Pro Loco Castello (3311604418 – 3333602204 o prolococastello@gmail.com).





***

ENTRACQUE

GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI

Domenica 11 agosto, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano come ogni estate a gran richiesta nelle località turistiche piemontesi con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio domenica 11 agosto ad Entracque (Cuneo), nel tratto tra Piazzale Europa e Viale Kennedy. Dunque, un appuntamento da non perdere e attesissimo dai tanti appassionati del genere, che sarà come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de "Gli Ambulanti di Forte di Marmi®", è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai "fake") www.gliambulantidifortedeimarmi.it









ENTRACQUE

UNO SGUARDO SU ENTRACQUE

Domenica 11 agosto dalle 17.30 alle 19 presso Centro visita Enel escursione guidata alla diga della Piastra. Prenotazione e info al 0171/978616





***

FESTIONA (DEMONTE)



FESTA DELLA BAJO SAN MAGNO

Domenica 11 agosto Festa della Baja con messa, processione accompagnata dalla banda musicale di Demonte, pranzo della Baja esibizione corale Valle Stura e serata danzante con l’orchestra di Sonia De Castelli.

***





LIMONE PIEMONTE

RASSEGNA NOTE D’ACQUA

Domenica 11 agosto ore 12 lago di Terrasole concerto de “Le Occitanas” a bordo di una zattera in mezzo all’acqua.

***

MACRA

CINEFORUM

Domenica 11 agosto alle ore 21 si terrà la proiezione del film per giovani e adulti "A spasso nel bosco" a Macra nel capoluogo. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune Macra e la Pro Loco Rupicapra. La partecipazione all’evento è gratuita. L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira - IV edizione, finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie.

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com







***

MAGLIANO ALFIERI

CASTLE ANGELS

Domenica 11 agosto al Castello di Magliano Alfieri una proposta di visita-gioco, ispirata alle modalità delle Escape room e alla celebre serie tv Anni Settanta “Charlie’s Angels”, per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire qualcosa in più del passato e delle tradizioni del suo territorio.

Misteri, intuito e tanta avventura per un'occasione unica di divertimento!

Informazioni: castellomagliano@barolofoundation.it

https://www.castleangels.it/





***

MELLE

SAGRA DEL TOUMIN DEL MEL

Domenica 11 agosto mercato dei prodotti tipici e mostre in paese con dimostrazione pratica della mungitura al Toumin del Mel. Dalle ore 17 distribuzione polenta, salciccia, toumin, dolce e bevande in piazza Botta. Alle 21.30 ballo liscio con “Marco&Deber Band”.









***

MONTEROSSO GRANA

VISITE ECOMUSEO

L’Ecomuseo “Terra del Castelmagno” a San Pietro sarà aperto nel week end 10 -11 agosto con visite guidate dalle 15 alle 18. Mostra temporanea “Il canto delle Alpi” di Paolo Della Rocca.

Info: expa.terradelcastelmagno@gmail.com

https://www.terradelcastelmagno.it/









***

PEVERAGNO

FESTA PATRONALE SAN LORENZO

Domenica ore 15 gara a Petanque e cena a base bollito (prenotazioni stessi numeri entro ore11). Serate danzanti con orchestra.





***

PIETRAPORZIO

MERCATINO E GITA AL LARICE MONUMENTALE

Domenica 11 agosto mercatino per tutto il giorno in paese. Alle ore 7 ritrovo per gita al larice monumentale del vallone del Piz in compagnia di Tiziano Fratus cercatore d’alberi. Al termine presentazione di Alberodonti d’Italia. Info lacasadeilibri@gmail.com





***

PONTECHIANALE

GIRO DEL LAGO IN NOTTURNA

Domenica 11 agosto accensione del forno con cottura del pane, in mattinata nella piazza di Genzana. Dalle 21.30 a Pontechianale “I suoni della notte”, giro del lago in notturna, accompagnati dalla guida escursionistica Elena Armand. La partenza è prevista alle 20.30. Per info e prenotazioni 349-678042 (evento gratuito).





***

PRAZZO

FESTA DEL CRISTO DELLE VETTE

Domenica 11 agosto alle 11.15 santa messa in vetta al monte Chersogno e serata di festa con musica. Possibile la visita alla mostra fotografica dedicata alla prima posa della croce sul Chersogno nel 1964.









***

VALDIERI – FRAZIONE SAN LORENZO

FESTA PATRONALE

Domenica 11 agosto ore 11 Messa con coro delle Voci Bianche di Valdieri. Ore 12.30 raviolata e a seguire giochi popolari.





VALDIERI SANT’ANNA

I BALIN DEL RE

Domenica 11 agosto dalle 13 braciolata e dalle 20 serata gastronomica a base di patatine.





***

VILLAFALLETTO FRAZIONE MONSOLA

FESTA DI SAN LORENZO

Domenica 11 agosto Memorial “Matteo e Martina Casale” raduno trattori d’epoca. Iscrizioni ai numeri 3661124982 3425790948. Alle 10.30 messa e benedizione mezzi agricoli. Alle 20 “Cena alla Buna” prenotazioni 3406359127 3451280556. In serata orchestra Domenico Cerri. Lunedì 12 cena a base pesce.





***

VILLAR SAN COSTANZO

VISITE A SAN PIETRO IN VINCOLI E SAN COSTANZO

Domenica 11 agosto i volontari accompagneranno i visitatori nelle chiese di San Pietro in Vincoli e San Costanzo al Monte. Orario dalle 14.30 alle 17, non è richiesta la prenotazione.