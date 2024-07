Alba ha accolto il Tour de France tinta di giallo: "Una grande festa per tutta la città"

Ieri, martedì 1 luglio, la città di Alba si è tinta di giallo per accogliere la terza tappa del Tour de France, la Piacenza-Torino che con i suoi 230,5 km è il tragitto più lungo di questa edizione. L’eritreo Biniam Girmay si è aggiudicato la tappa, l’ecuadoriano Richard Carapaz la nuova maglia gialla.

Tra i tanti spettatori che hanno seguito il tour lungo il percorso albese, anche il sindaco Alberto Gatto e il vice sindaco Caterina Pasini che hanno aspettato il passaggio in piazza Garibaldi.

“È stato un onore accogliere ad Alba il Tour de France per la prima volta in Italia – dichiara il Primo cittadino -. La parte più bella del Tour non è soltanto che la nostra città sia finita sulle televisioni di tutto il mondo: è stato bello soprattutto vedere bambine e bambini albesi, famiglie intere, popolare le vie della nostra Alba aspettando il passaggio dei ciclisti. Un clima di festa che ha reso questo pomeriggio speciale. Ringrazio l’organizzazione e il lavoro svolto a tutti i livelli a partire dalle forze dell’ordine e i volontari della protezione civile. Credo che Alba abbia salutato a dovere la Grande Boucle”.