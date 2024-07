Tunnel di Tenda, Chiara Gribaudo: “Sia convocato dalla Prefettura un tavolo di confronto con le istituzioni”

“Apprendiamo dai giornali gli ultimi sviluppi sulla questione relativa ai lavori del Tunnel del Tenda, e che il Presidente della Provincia Robaldo non riceve risposte dal Ministero delle Infrastrutture. La situazione è diventata insostenibile, leggiamo di indagini della Corte dei Conti, e la difficoltà di interlocuzione vera e proficua con il Ministero non fanno che aggravare una situazione già critica, creando disagi significativi non solo per le autorità locali ma anche per i cittadini che quotidianamente si trovano a dover affrontare i disservizi causati dai ritardi nei lavori“ dichiara Gribaudo.