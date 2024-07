Pensionamenti all’ITIS DELPOZZO di Cuneo

In occasione dell’ultimo Collegio docenti dell’anno scolastico 2023-’24 gli insegnanti e il dirigente dell’Itis Delpozzo, Ivan Re, hanno colto l’occasione per salutare con grande affetto le due colleghe che con quest’anno concludono la loro lunghissima carriera scolastica.

Si tratta della professoressa Abrate Cristiana, docente di matematica, e della professoressa Calandra Paola, docente di scienze motorie, entrambe in servizio al Delpozzo per 33 e 30 anni consecutivi. Professionali e disponibili hanno collaborato attivamente alla vita scolastica dell’Istituto coinvolgendo centinaia di allievi e allieve nelle loro rispettive discipline, motivandoli con entusiasmo e aiutandoli nella crescita scolastica e personale. Non sono sicuramente mancate le occasioni di grande soddisfazione evidenziate dal numero di studenti che hanno portato avanti la loro formazione presso il Politecnico e le Facoltà scientifiche universitarie, come anche i traguardi raggiunti da numerosi allievi distintisi nelle discipline sportive, che hanno continuato una carriera sportiva a livello nazionale.

Le colleghe e i colleghi tutti rivolgono loro i più calorosi auguri di buon proseguimento!