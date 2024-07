Atletica: per Adele Roatta esordio positivo tra le grandi agli Assoluti di La Spezia

Per la morozzese Adele Roatta della Bracco Milano esordio "solido" tra le grandi dell'atletica italiana del mezzofondo.

Al suo primo Campionato Italiano assoluto sui 5000m, svoltosi a La Spezia, Roatta chiude in 11^ posizione in 16'40"90.

La gara è stata dominata dalla fresca Campionessa Europea dei 5000m e 10000m Nadia Battocletti che dopo aver fatto "sfogare" le sue avversarie a 3 giri dalla fine ha imposto il suo ritmo chiudendo in 15'24"69, per lei poco più di un allenamento visto che vanta un personale di 14'35"29 fatto proprio a Roma in occasione degli Europei.

Il commento di Augusto Griseri tecnico di Adele Roatta: "Sono molto soddisfatto di questo esordio tra le grandi, è stata una gara dove Adele ha dimostrato solidità in quanto come previsto i primi 4 giri sono stati un pelo veloci rispetto alla nostra tabella di marcia e quindi abbiamo fatto un piccolo "fuori giri". Nella fase centrale della gara ha dimostrato "carattere" perchè per riprendere fiato ha dovuto correre la seconda parte di gara da sola per poi chiudere di nuovo forte gli ultimi 3 giri e sfiorare il suo personale. Stiamo lavorando bene e risultati lo dimostrano il percorso intrapreso è quello giusto ma nella vita come nello sport ci sono delle "tappe" di crescita da rispettare e non bisogna dimenticare che Adele è solo al primo anno nella categoria promesse. Adesso ci aspetta una settimana dove tireremo un attimo il fiato e cercheremo di velocizzare per poi preparare i Campionato Italiani sui 5000m della categoria Promesse che si svolgeranno il 26-27-28 luglio a Rieti dove vista la gara fatta a La Spezia proveremo a conquistare un podio."