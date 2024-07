Multato in bici mentre piove sotto i portici di Cuneo: "Ma quando devo fare lo slalom sulle piste ciclabili tra pedoni e carrozzelle?"

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

nel pomeriggio di lunedì 2 luglio, mi trovavo in giro per la città sorpreso da un intenso temporale e, dovendo rientrare a casa (abito in frazione San Rocco Castagnaretta) ho approfittato del riparo dei portici semideserti per percorrerne un tratto in sella alla mia bicicletta a passo d'uomo.

Ad un tratto due solerti agenti della polizia municipale di Cuneo mi hanno bloccato e, contestatami l'infrazione hanno provveduto ad emettere un verbale e relativa sanzione nei miei confronti.

Bene, bravissimi! Ma dove sono i nostri supereroi quando normalmente percorrendo le piste ciclabili mi trovo a dover fare lo slalom tra pedoni a passeggio con cani, carrozzine e carrozzelle?