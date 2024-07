Goodwine Neviglie compie vent'anni: nel centro langarolo un weekend di proposte tra buona tavola, arte e cultura

Il Comune di Neviglie, che insieme a Guarene e Piea e ai partner Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, International Music Exchange Association, APRO Formazione fa parte di SNODI, Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero, il progetto di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici erogato dal Ministero della Cultura e finanziato dal piano europeo Next Generation EU, presenta la ventesima edizione di Goodwine Neviglie.



Dal 12 al 14 luglio un weekend ricco di appuntamenti enogastronomici e culturali sul tema “Tutela, rispetto e sviluppo sostenibile: un futuro responsabile”.

Goodwine da ormai vent’anni rappresenta un’opportunità interessante per immergersi nelle eccellenze enogastronomiche, nell'arte, nell'attenzione per un futuro sostenibile e nella tutela del nostro patrimonio.



Si comincia venerdì 12 luglio alle 19.30 con la cena con degustazione guidata "Oltre i vini di Langa", tenuta dall'enologo Luigi Bertini. Questo evento offrirà l'opportunità di assaporare una selezione di vini pregiati della Langa e dell’Oltrepò Pavese accompagnati da deliziosi abbinamenti gastronomici.



Il giorno successivo, sabato 13 luglio alle ore 17 nella Chiesa di San Michele, si terrà un convegno internazionale moderato dal giornalista Filippo Larganà sul tema "Il vino sotto attacco – Quali strategie per difenderlo?". Saranno presenti l’enologo Luigi Bertini, le relatrici americane Amy Gross, presidente di Women for WineSense, e la giornalista Felicity Carter insieme ad altri professionisti del settore come Massimo Fiorio e Ermenegildo Mario Appiano, che illustreranno la legislazione in materia di tutela del vino, Filippo Mobrici presenterà il Manifesto della Federdoc italiana a difesa del vino e il patologo clinico Ivana Sarotto che affronterà il tema dal punto di vista della salute.

Alle ore 19 si cambia atmosfera nell’area panoramica di Neviglie dove i partecipanti potranno ammirare l'opera d'arte "The Traveler" di Jean Marie Appriou (nella foto sotto) godendo di un ricco aperitivo.

Alle 20 seguirà la tradizionale cena "Sotto gli antichi ippocastani" con prelibati piatti tipici e vini della tradizione piemontese e lombarda.



La giornata di domenica 14 luglio si aprirà alle 9 con un mercatino artigianale e dei prodotti locali. Dalle 9.15 ci si potrà iscrivere per l'estemporanea di pittura "Arte e biodiversità", un'occasione unica per gli artisti di esprimere la loro creatività ispirati dalla bellezza del nostro territorio con premiazione alle 17.45 davanti al Municipio di Neviglie.



Alle 16, presso la Chiesa dei Battuti Bianchi, verrà conferito il prestigioso premio "Caviot d'argento" a importanti personalità della zona riconoscendo il loro contributo significativo per la valorizzazione e la crescita del territorio.

Poco più tardi, alle 17 nello stesso luogo, i ragazzi di "Neviglie Green" romperanno il salvadanaio in favore di un progetto di educazione civica per le scuole medie del territorio dimostrando l'impegno della comunità per un futuro sostenibile e rispettoso.

Segue, alle ore 18 nella Chiesa dei Battuti, la proiezione del documentario “Le mani di Snodi” creato da Itinerari Paralleli Impresa Sociale e dal regista e direttore della fotografia Walter Molfese nell’ambito del Progetto Snodi. Gli intervistati sono stati selezionati attraverso criteri di trasversalità, innovazione, tradizione e competenza. Il video nasce all’interno del più ampio progetto della “Redazione Diffusa”, uno strumento di coinvolgimento della comunità che include persone dai 16 ai 55 anni unite non soltanto da una provenienza condivisa, ma accomunate dalla volontà di partecipare attivamente alla narrazione della propria identità culturale. L’esito della produzione cinematografica è stato riassunto in 16 interviste, centinaia di chilometri tradotti in un racconto che è una metafora di una giornata dall’alba al tramonto, dal passato al futuro, dalle ragioni per cui si è scelto di vivere un territorio ai desideri per il futuro.

La giornata si conclude alle ore 20.00 con una merenda sinoira nella pittoresca contrada offrendo un'ultima occasione per godere della cucina locale e della convivialità.