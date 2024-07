Racconigi Cycling Team: nel weekend doppio impegno sulle strade delle province di Milano e Modena

Un nuovo intenso fine settimana di gare attende il Racconigi Cycling Team.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 5 luglio la compagine piemontese sarà impegnata nella settima edizione del “Trofeo Antonietto Rancilio Ladies”, gara open in notturna organizzata sulle strade lombarde di Parabiago, in provincia di Milano.

100 i chilometri che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati sulle strade di due distinti circuiti cittadini, lunghi 4100 e 3700 metri, da ripetere rispettivamente per 20 e per 5 volte. La competizione, particolarmente adatta alle ‘ruote veloci’ del gruppo, scatterà ufficialmente alle ore 19:45 da Piazza Maggiolini, dove sarà collocato anche il traguardo finale.

Domenica 7 luglio, invece, nuova sfida per velociste nella nona edizione del “Gran Premio Team9 San Felice 1893 Banca Popolare”, gara riservata alla categoria junior organizzata sulle strade pianeggianti di Massa Finalese, in provincia di Modena.

85,4 i chilometri totali di gara, anche questa volta spalmati su due differenti circuiti, lunghi 9600 e 4300 metri, da ripetere rispettivamente per 8 e per 2 volte. La bandierina a scacchi che darà il via alla competizione verrà abbassata alle ore 15:00 in punto dalla via per Mirandola.

Per la doppia sfida del primo week end del mese di luglio il team manager Claudio Vassallo, coadiuvato da Camilla Vassallo e da Alberto Dell’Aglio, potrà contare sulle prestazioni della junior piacentina Arianna Giordani, medaglia di bronzo al “Trofeo Smania Idee Casa - Memorial Favaretto Franco & Davide” di Martellago (VE), quarta classificata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), Bianconese di Fontevivo (PR) e settima a Bovolone (VR), della junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata a “Pasqualando”, ottava al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” di Bolzano, decima al “Gran Premio Città di Mirano” e decima anche al “Trofeo Smania Idee Casa - Memorial Favaretto Franco & Davide “ di Martellago (VE), e delle ragazze all’esordio della categoria junior: Dalia Buzzi, protagonista di una lunga fuga al recente Campionato Italiano Donne Junior di Casella (GE), Sofia Cabri, che nella prova tricolore ha sfiorato la ‘top ten’ classificandosi in undicesima posizione, e Silvia Ricciardi, medaglia d’argento nella prova della velocità a squadre ai Campionati Italiani su Pista disputati a Firenze. In gara anche l’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, che lo scorso fine settimana ha partecipato alla prestigiosa “6 Giorni delle Rose”, importante competizione internazionale su pista organizzata al velodromo di Fiorenzuola d’Arda (PC). La grande novità di questo inizio estate, invece, è rappresentata dalla diciassettenne colombiana di Armeria Mariana Burgos Gonzalez, che si appresta a gareggiare per la prima volta in Italia indossando la maglia della formazione presieduta da Silvio Traversa.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO ANTONIETTO RANCILIO LADIES” A PARABIAGO (MI):

- Mariana Burgos Gonzalez (Junior I° Anno, 15 Gennaio 2007)

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “G.P. TEAM9 SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE” A MASSA FINALESE (MO):

- Mariana Burgos Gonzalez (Junior I° Anno, 15 Gennaio 2007)

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Alberto Dell’Aglio

ACCOMPAGNATORE: Silvio Traversa