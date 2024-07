A Mondovì il ritorno dei 'Doi Pass' con la prima esizione del contest Y, dedicato ai giovani musicisti [FOTO]

Buona la prima per il ritorno dei "Doi Pass" a Mondovì Breo. È stata aperta ufficialmente ieri sera, mercoledì 3 luglio, l'edizione 2024 della manifestazione e estiva dedicata allo shopping, alla danza e alla musica nel centro storico, riassumibile nel claim “Smac” (Shopping, Musica, Arte e Cultura).

Come da tradizione il taglio del nastro, alla presenza dell'amministrazione monregalese e dei sindaci dei comuni limitrofi, è stata accompagnata dalle note della Banda Musicale di Mondovì, dal municipio fino in piazza Roma, che ha ospitato la prima serata del "Contest Y", concorso musicale dedicato ai giovani artisti.

"I Doi Pass, da sempre, – ha detto Mattia Germone, presidente dell’Associazione La Funicolare – sono l’occasione ideale per fruire della competenza e delle offerte dei negozi ‘di vicinato’, primi sostenitori delle iniziative che vengono proposte in maniera gratuita alla cittadinanza. Le attività commerciali stanno attraversando un periodo non facile: le promozioni ed i saldi estivi rappresentano da sempre il momento chiave dell’anno. Alle vetrine illuminate si affiancano, da tre decenni, animazioni e manifestazioni finanziate da enti pubblici e istituzioni private ma anche dal cuore pulsante del commercio attraverso delle sue attività presenti in centro storico, garantendone decoro e sicurezza".

"Da quasi trent’anni i Doi Pass impreziosiscono l’estate dei monregalesi con il loro straordinario abbraccio di musica, spettacoli di danza e di teatro, mostre, laboratori creativi e momenti di riflessione e aggregazione giovanile - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. "Una manifestazione che a poco a poco, grazie al sapiente lavoro dell’associazione “La Funicolare”, ha saputo trasformarsi in un vero e proprio elemento della nostra tradizione e che quest’anno si inserisce non a caso nella ricca proposta di “Movì”, il nuovo contenitore di eventi pensato per mettere a sistema l’offerta musicale della città. Dal rock al rap, dal punk alla danza contemporanea, dall’house music al blues, dal silent party al latino-americano passando per l’area fitness, i gonfiabili per bambini e i giochi interattivi. Quattro mercoledì sera da vivere intensamente, insomma, effigi di una comunità monregalese attiva e vivace, desiderosa di divertirsi in maniera sana all’interno di una scenografia unica come il nostro centro commerciale naturale".

Nel corso dell'inaugurazione è stata presentata anche la nuova auto LILT Cuneo, acquistata grazie al progetto "Un sorriso per Giorgia".

IL CONTEST

Ad aprire il Contest Y l'esibizione dei NERF, laboratorio musicale inclusivo del "Vasco Beccaria Govone" che ha portato alcuni brani tra i quali "Imagine" John Lennon e "Iris" dei Goo Goo Dolls.

Otto le band che si sono sfidate per accedere alla finale: Drunk deers (band folk rock/metal), To Be Willy (pop rock), Lunera (hard rock), Lost Station (pop/rock elettronico), Ale Varrone (pop), Practice No More (rock/metal), Giant (rock), Appunti per aspiranti cinici (pop rock).

A incassare il punteggio più alto da parte della giuria, composta da Arianna Pronestì (giornalista del nostro gruppo editoriale), Vheno (artista monregalese), Gianni Scarpace (Provincia granda) e Giampiero Gregorio (maestro di musica), sono stati i Drunk Deers, Lunera e i To Be Willy che accederanno alla finale.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 10 luglio – pop e rap, si esibiranno: Zero, Jordy, Kappaelsanto, Arida, Nede, Denise, Freaky Tuesday, Mario, Capo Jey; poi mercoledì 17 luglio – pop e rap: Sedona, Sara, Tuan, Coay, Cecilia Barale, Crack Analisi, Farmakon, Ruben pera, Giulia Xia – Tommaso Aloi. Alla finalissima saranno ammessi tre artisti da ogni serata che si sfideranno per il primo e secondo premio.